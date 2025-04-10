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ЦАМТО

Правительство Германии планирует взять на себя роль посредника в торговле немецким оружием

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Штаб-квартира немецкого оружейного концерна Rheinmetall
Штаб-квартира немецкого оружейного концерна Rheinmetall.
Источник изображения: © AP Photo / Martin Meissner

ЦАМТО, 9 апреля. Правительство Германии планирует взять на себя роль посредника между немецкими производителями вооружений и зарубежными клиентами.

Об этом, как передает "РИА Новости", пишет журнал WirtschaftsWoche со ссылкой на источники в правительстве ФРГ.

"Правительство Германии намерено стать посредником в торговле вооружениями… Соответственно, законы ФРГ должны быть изменены таким образом, чтобы правительство могло выступать посредником между немецкой оборонной промышленностью и заказчиками – централизованно организовывать, контролировать и упрощать экспорт вооружений за границу", – говорится в статье.

Межведомственная рабочая группа планирует представить соответствующее предложение уже в мае. При этом блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и социал-демократы (СДПГ), которые ведут переговоры о формировании новой правящей коалиции, поддерживают эту инициативу, сообщает издание. Примечательно, что подобная идея рассматривалась и при формировании предыдущего правительства под руководством Олафа Шольца, но не была реализована в связи с возникшими "правовыми вопросами и моральными соображениями".

Реализация этих планов, по мнению источников журнала, в конечном счете, позволит немецким оружейным концернам расширить производство, а заказчикам – упорядоченно закупать вооружения и по более низким ценам. Авторы инициативы приводят в пример аналогичные экспортные механизмы, которые существуют, например, в США, Франции и Южной Корее.

В Германии основную роль в организации экспорта должно взять на себя Министерство обороны. Участие других ведомств и механизм работы новой системы торговли вооружениями пока обсуждаются, говорится в статье.

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