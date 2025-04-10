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США сворачивают присутствие в ключевом центре военной помощи Украине в Польше (Politico, США)

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Американские военные в Ясенке, Польша
Американские военные в Ясенке, Польша.
Источник изображения: © Sgt. Robert Whitlow

Politico: США покидают ключевой центр помощи Украине в польской Ясенке

США выведут своих военных и технику из Ясенки, крупнейшего логистического центра в Польше по поставкам оружия на Украину, пишет Politico. Американские военные называют это "калибровкой своего присутствия" и возможностью хорошо сэкономить. В НАТО утверждают, что на смену США придут европейцы.

Как заявил Вашингтон, операции продолжатся под руководством Польши и НАТО.

Варшава — Вооруженные силы США выведут личный состав и технику из Ясенки, логистического центра на юго-востоке Польши, откуда поступает бóльшая часть оружия на Украину. По словам американской армии, это позволит сэкономить “десятки миллионов долларов”.

“После трех лет в Ясенке это возможность верно откалибровать наше присутствие”, — сказал командующий сухопутными войсками США в Европе и Африке Кристофер Донахью.

“Обязанности, которые в Ясенке прежде выполняли американские войска, теперь переходят к другим союзникам”, — заявил во вторник у себя X министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. — Американские войска остаются в Польше, но будут размещены в других местах. Миссию в Ясенке теперь выполняют в основном норвежские, немецкие, британские и польские военные, а также другими союзники”.

Этот шаг был предпринят на фоне растущих в Европе сомнений в приверженности США обороне Старого света при президенте Дональде Трампе, который стращал союзников тем, что не будет защищать страны НАТО, чьи траты на оборону, по его мнению, недостаточны, а также угрожал суверенитету членов НАТО Гренландии и Канады.

В понедельник американские военные подчеркнули, что это решение часть “давно запланированных усилий по оптимизации операций” и заверили что “мощная поддержка Украины и НАТО” сохранится.

Расположенный недалеко от границы с Украиной аэродром Ясенка с 2022 года, после начала российской спецоперации, служил ключевым плацдармом для сил США, НАТО и партнеров. До 95% военной помощи ВСУ проходит через Ясенку, заявило министерство обороны Польши в январе.

Американские военные играют ведущую роль в управлении аэродромом и доставке оружия на Украину. “Важная работа по содействию военной помощи Украине через Ясенку будет продолжаться под руководством Польши и НАТО, при поддержке оптимизированного военного присутствия США. Польша и ее союзники будут поддерживать надежную защитную инфраструктуру вокруг этого ключевого объекта”, — заявили американские военные.

Германия недавно взяла на себя защиту объекта с помощью своих батарей ПВО Patriot.

Американские войска будут переброшены на другие базы в Польше, где на постоянной основе размещено около 10 тысяч военнослужащих. Представитель армии США в Европе и Африке сообщил журналу Politico по электронной почте: “По оперативным соображениям безопасности мы не можем назвать конкретные даты, когда состоится переброска”.

Министерство обороны Польши заявило, что работа центра продолжается бесперебойно, добавив, что передача части нагрузки на союзников — следствие принятого на прошлогоднем саммите НАТО в Вашингтоне решения о создании нового командования под названием Служба помощи и обучения в области безопасности для Украины.

“Прежние обязанности США в Ясенке на себя возьмут другие союзные силы… Все операции в логистическом центре выполняются без сбоев, а техника эффективно поставляется в соответствии с установленными процедурами”, — заявило министерство.

Трамп давно критикует страны НАТО за недостаточные расходы на оборону, однако Польша, наоборот, удостоилась похвалы. Она выделяет на военные нужды 4,7% своего валового внутреннего продукта, и это самый высокий показатель в альянсе.

Несмотря на растущую тревогу из-за разворота Трампа в сторону России, его давления на Украину и принуждения к мирному соглашению с Россией, а также торговой войны, которую он развязал на прошлой неделе против большинства стран мира, включая союзников по НАТО, польские официальные лица подчеркивают, что США были и остаются ключевым союзником — и эту оценку разделяет сам Вашингтон.

“Ваша поддержка продемонстрировала тесные связи между нашими странами и укрепила прочность нашего партнерства между США и Польшей. Мы адаптируемся к постоянно меняющимся потребностям, и этот переход позволяет нам поддерживать тесное сотрудничество, при этом более эффективно расходуя ресурсы”, — сказал временный поверенный в делах посольства США в Варшаве Дэниел Лоутон.

Автор: Войцех Косць (Wojciech Kosc)

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