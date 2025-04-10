Войти
Военное обозрение

Сотни выстрелов в минуту: Франция представила зенитный комплекс PROTEUS для борьбы с дронами

304
0
0

Источник изображения: topwar.ru

На днях французская армия представила комплекс противодействия дронам PROTEUS Standard 1, разработанный исследовательскими организациями Минобороны.

Как указывается в военном ведомстве, на создание новой системы ушло всего 4 месяца. Она основана на 20-мм зенитной пушке AA53 T2, которая была сконструирована в 1970-х годах и устанавливалась на буксируемый лафет. В комплексе PROTEUS данная пушка получила тепловизионную камеру SANDRA, аналогичную той, что используется в ракете Mistral, и систему управления огнём, поддерживаемую алгоритмами ПО.

Эта система, способная производить сотни выстрелов в минуту (до 700) и имеющая эффективную дальность стрельбы 1500 метров по низколетящим целям, подходит для борьбы с такими угрозами, как рои дронов или лёгкие БПЛА.

Одной из ключевых особенностей комплекса является его совместимость с существующим оборудованием, что делает его экономичной альтернативой ракетным системам ПВО. Благодаря системе лазерного наведения и программным вычислениям он обеспечивает улучшенные боевые характеристики.

Первые образцы PROTEUS Standard 1 были поставлены в начале 2025 года в 35-й парашютно-десантный артиллерийский полк, а прототип Standard 2, который планируется оснастить ИИ для упреждающего наведения, ожидается к середине 2025 года.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Франция
Проекты
AI
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.04 10:38
  • 1
Ответ на "В США рассказали о бесполезности «Адмирала Кузнецова»"
  • 10.04 09:13
  • 21
«Не в пользу российской машины»: 38-й НИИИ БТ МО завершил испытания трофейной американской БМП Bradley M2A2 ODS SA
  • 10.04 07:58
  • 8373
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 10.04 01:23
  • 1
Глава Пентагона Пит Хегсет: США вернут Панамский канал, выведя из-под влияния Китая
  • 09.04 19:26
  • 1
В «Ростехе» рассказали об эффекте поражения от долгоживущей ударной волны
  • 09.04 19:10
  • 2
Белоусов: в каждой группировке налажено производство наземных роботов
  • 09.04 17:47
  • 36
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 09.04 13:47
  • 1
ВВС Узбекистана могут стать вторым оператором многоцелевых истребителей 5-го поколения J-35A
  • 09.04 07:49
  • 1
В России создан прототип компьютера, работающего со "скоростью света"
  • 09.04 07:24
  • 1
Крылатая ракета Х-69 в зоне СВО: китайская оценка
  • 09.04 05:23
  • 4
И еще раз по поводу БМП и "рекомендаций" - раз статья на эту тему появилась снова.
  • 08.04 22:18
  • 2
Россия переоценила свои силы, начав спецоперацию на Украине слишком маленьким контингентом - Царёв
  • 08.04 17:08
  • 3
Французская армия начинает копировать военный опыт России
  • 08.04 16:23
  • 1
В России рассказали о прорыве в создании субмарин
  • 08.04 15:52
  • 1
Лицам без гражданства предлагают разрешить заключать контракт на службу в ВС РФ