Сотни выстрелов в минуту: Франция представила зенитный комплекс PROTEUS для борьбы с дронами

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На днях французская армия представила комплекс противодействия дронам PROTEUS Standard 1, разработанный исследовательскими организациями Минобороны.

Как указывается в военном ведомстве, на создание новой системы ушло всего 4 месяца. Она основана на 20-мм зенитной пушке AA53 T2, которая была сконструирована в 1970-х годах и устанавливалась на буксируемый лафет. В комплексе PROTEUS данная пушка получила тепловизионную камеру SANDRA, аналогичную той, что используется в ракете Mistral, и систему управления огнём, поддерживаемую алгоритмами ПО.

Эта система, способная производить сотни выстрелов в минуту (до 700) и имеющая эффективную дальность стрельбы 1500 метров по низколетящим целям, подходит для борьбы с такими угрозами, как рои дронов или лёгкие БПЛА.

Одной из ключевых особенностей комплекса является его совместимость с существующим оборудованием, что делает его экономичной альтернативой ракетным системам ПВО. Благодаря системе лазерного наведения и программным вычислениям он обеспечивает улучшенные боевые характеристики.

Первые образцы PROTEUS Standard 1 были поставлены в начале 2025 года в 35-й парашютно-десантный артиллерийский полк, а прототип Standard 2, который планируется оснастить ИИ для упреждающего наведения, ожидается к середине 2025 года.