Express: Россия может напасть на НАТО через полгода, утверждает датская разведка

Россия в ближайшее время собирается напасть на НАТО, а в качестве подготовки ведет кампанию диверсий в странах альянса, уверяет автор статьи в Express. Фактов он не приводит, вместо них – подборка из предположений и откровенной лжи. Есть чем напугать британского читателя.

Адам Томс (Adam Toms)

Владимир Путин готовит почву для нападения на территорию НАТО, оно может произойти "всего через шесть месяцев", предупреждают эксперты. Эта информация появилась после того, как генерал немецкой армии Карстен Бройер предположил, что Россия может напасть на территорию, находящуюся под защитой альянса, через четыре года. Об этом рассказал Энди Марр в подкасте New Statesman, а между тем шеф берлинского бюро The Times Оливер Муди сообщил: "Если верить датской разведке, то, согласно их последним оценкам, этот срок может составить всего шесть месяцев".

Он добавил: "Через три дня после начала полномасштабных боевых действий на Украине в феврале 2022 года теперь уже уходящий канцлер Германии Олаф Шольц выступил в бундестаге и провозгласил так называемый „переломный момент в истории Германии“. Его главными элементами стали фонд перевооружения в размере 100 миллиардов евро и обязательство наконец-то выполнить требование НАТО по расходам на оборону в размере 2% от ВВП".

"И, по правде говоря, Шольц сделал обе эти вещи. Состояние техники и боевой дух вооруженных сил Германии значительно улучшились. Но они еще не на том уровне, на котором должны быть, если Германия собирается выполнять свои обязательства", — уточнил Муди.

Он также упомянул о плане инфраструктурных расходов в размере 500 миллиардов евро, который, вероятно, будет реализован будущим канцлером Фридрихом Мерцем. Он включает в себя оборудование, необходимое для переброски танков и личного состава в страны Прибалтики в случае кризисной ситуации. Однако по ряду пунктов мнения по-прежнему расходятся, в том числе по поводу перспектив введения воинской обязанности.

По словам эксперта, Россия придерживается стратегии "невоенной борьбы на промышленном уровне", в рамках которой "в ход идут все невоенные средства, которые только можно придумать".

К ним относятся "заговор с целью убийства" генерального директора крупнейшего немецкого оборонного производителя Rheinmetall (Россия и это планировала? — прим. ИноСМИ) и "ежедневные налеты беспилотников" на военные базы страны (именно так в тексте, — прим. ИноСМИ).

Кроме того, были зафиксированы сотни случаев диверсий на европейских железных дорогах, массированная бомбардировка социальных сетей дезинформацией и подрывная деятельность в политической сфере, включая подкуп политиков, отметил Муди (эти слова свидетельствуют исключительно о богатой фантазии журналиста, — прим. ИноСМИ).

Некоторые эксперты утверждают, что стратегия Путина заключается в том, чтобы Европа оставалась "нестабильной", что затруднит принятие решений, в то время как другие придерживаются более мрачной трактовки, полагая, что это "похоже на подготовку почвы для военного вторжения".

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил в интервью CBS News, что он призвал лидеров США и Европы увеличить расходы на оборону и оборонную промышленность на фоне опасений по поводу будущей российской агрессии в отношении Европы.

Рютте также отметил, что страны НАТО производят в четыре раза меньше боеприпасов, чем Россия, несмотря на то, что их совокупная экономика в 20 раз больше.

На прошлой неделе в Институте изучения войны (ISW) заявили, что "продолжают считать, что сильная украинская армия, подкрепленная западными гарантиями безопасности, останется самым важным компонентом послевоенной архитектуры европейской безопасности, который обеспечит устойчивый мир на Украине и сдержит будущую российскую агрессию".

"Российские требования о „демилитаризации“ Украины, в результате которой страна не сможет защитить себя от будущей угрозы со стороны России, противоречат стремлению президента США Дональда Трампа достичь прочного мира на Украине", —добавили эксперты.