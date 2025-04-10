Глава Пентагона Пит Хегсет: США вернут Панамский канал, выведя из-под влияния Китая

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С новым приходом к власти Дональда Трампа из Вашингтона стали звучать тревожные разговоры то о присоединении к США Гренландии, то о превращении Канады в американский штат, то о необходимости возвращения под контроль США Панамского канала.

В отношении последнего администрация Трампа, очевидно, намерена действовать очень твердо, особенно там не желают видеть китайцев. По словам министра обороны США Пита Хегсета, пора забрать Панамский канал, выведя из-под китайского контроля.

Вместе мы заберем обратно Панамский канал из-под влияния Китая. Мы сделаем это совместно с единомышленниками из числа союзников и партнеров. Базирующиеся в Китае компании продолжают контролировать важнейшую инфраструктуру в зоне канала, что дает Китаю возможность вести наблюдение за происходящим в Панаме

- заявил Хегсет, выступая в Панаме на конференции, посвященной вопросам безопасности в регионе Центральной Америки.

Глава Пентагона добавил, что несколько кораблей американских ВМС прибудут в Панаму «для укрепления безопасности» США. Он также заострил внимание на том, что США и Панама проводят сейчас совместные военно-морские учения, отметив, что подобные мероприятия будут в дальнейшем активизированы.

Ранее сообщалось, что в рамках вытеснения Китая из Панамы американская компания BlackRock выкупит у гонконгской компании Hutchison два важных порта на разных концах Панамского канала – Бальбоа и Кристобаль. Однако теперь стало известно, что сделка приостановлена.