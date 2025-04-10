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ЦАМТО

Под руководством министра обороны Андрея Белоусова проведена научно-техническая конференция по наземным ДУМ

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Министр обороны РФ Андрей Белоусов
Министр обороны РФ Андрей Белоусов.
Источник изображения: © Гавриил Григоров/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

ЦАМТО, 9 апреля. В Министерстве обороны РФ 8 апреля состоялась научно-техническая конференция по вопросам эксплуатации и развития наземных робототехнических комплексов с учетом опыта проведения СВО.

Мероприятие прошло под руководством министра обороны Андрея Белоусова.

"В перспективе роль наземных роботов будет только возрастать. Уже в ближайшие годы можно будет говорить об интегрированных в единую сеть беспилотных системах в воздухе, на воде и земле, выполняющих боевые задачи в рамках общего замысла", – отметил министр обороны РФ.

Андрей Белоусов сообщил, что в прошлом году промышленностью и волонтерскими организациями в ВС РФ было поставлено несколько сотен наземных робототехнических комплексов.

"В этом году планируем поставить на порядок больше", – сообщил министр. Кроме того, он рассказал, что на сегодняшний день в каждой группировке налажено свое производство наземных роботов. "Сегодня на выставке были представлены образцы тех робототехнических систем, которые производятся в группировках. Надо отметить, что произведенные в войсках изделия отличаются наибольшей эффективностью", – добавил глава российского военного ведомства.

Министр обороны поручил ответственным должностным лицам и профильным организациям по итогам конференции определить порядок разработки и устранения недостатков наземных комплексов на основе актуальных требований войск, а также наладить механизм обратной связи войск с предприятиями промышленности, обеспечить использование унифицированных и стандартизованных комплектующих при изготовлении роботов, определить модульный принцип их создания и необходимую комплектацию для выполнения задач.

"Необходимо обеспечить регулярный анализ опыта боевого применения наземных роботов. На его основе сформировать механизм корректировки тактико-технических требований к изделиям и описать тактику эффективного использования наземных роботов в комплексе с другими беспилотными системами по единому плану", – подчеркнул Андрей Белоусов.

В научно-технической конференции Министерства обороны приняли участие представители руководства военного ведомства, федеральных органов исполнительной власти, научно-исследовательских организаций министерства и предприятий промышленности, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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