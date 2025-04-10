В США работают над дроном-заправщиком MQ-25, однако он может стать приоритетной целью в случае ведения боевых действий

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В США продолжается работа по проектированию и созданию беспилотных ведомых для истребителей пятого и шестого поколений. При этом в ходе панельной дискуссии на конференции «Море, воздух и космос» была высказана идея о том, что истребитель 6-го поколения (речь об F-47) в США вообще станет последним пилотируемым истребителем большого радиуса действия. Отмечается, что после 2030 года дальние «миссии» будут поручаться исключительно БПЛА, в том числе и в связке с другими дронами.

На сегодняшний день для сопряжения с пилотируемыми истребителями ведётся работа над полуавтономными системами YFQ-42 от General Atomics и YFQ-44 от Anduril Industries. Ожидается, что оба они будут использоваться в качестве ведомых для упомянутого F-47.

Одновременно с этим в Соединённых Штатах продолжается работа над беспилотным авиазаправщиком. Это Boeing MQ-25, который базируется на палубах авианосцев и предназначен для дозаправки в первую очередь средств палубной пилотируемой авиации ВМС и КМП США для проведения ею операций без необходимости приземления на палубу.

При этом MQ-25 способен действовать на удалении до 800 км от своего носителя. То есть, есть возможность осуществления топливной заправки и тех самолётов, которые поднимались в воздух, например, с наземных аэродромов. Такой беспилотник способен нести на борту около 6350 кг авиационного топлива.

Такие дроны могут «кружить в воздухе» на удалении от зоны применения пилотируемой авиации, чтобы потом та, выработав ресурс горючего, могла оперативно дозаправиться и продолжить выполнение той или иной операции. Соответственно, в такой ситуации не лишним будет подумать над тем, чтобы сами дроны-заправщики стали приоритетными целями на случай их перспективного применения противником. Ведь в этом случае и возможности пилотируемой авиации в зоне боевых действий будут значительно ограничены - по времени их использования в условиях жёсткого лимита топлива.