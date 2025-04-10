Таяние арктических льдов подстегивает империалистические замашки США и России (Asia Times, Гонконг)

Asia Times: таяние льдов в Арктике усилит соперничество России и США в регионе

Соперничество США и России в Арктике усиливается, пишет Asia Times. Если Штаты вправе претендовать на Гренландию по соображениям безопасности, то и Россия может заявить о притязаниях на Шпицберген, отмечает автор статьи.

Штефан Вольф

Если США вправе претендовать на Гренландию по соображениям безопасности, то и Россия может заявить о своих притязаниях на Шпицберген в новой стратегической расстановке сил в Арктике.

“Нельзя взять и аннексировать чужую страну”. Этот посыл явственно прозвучал на недавней встрече премьер-министра Дании Метте Фредериксен с уходящим и будущим премьер-министрами Гренландии. И адресовалось оно отнюдь не российскому лидеру Владимиру Путину, а Дональду Трампу — президенту союзнической державы, который пригрозил захватом Гренландии.

В гренландской столице Нууке Фредериксен лишь констатировала нечто совершенно очевидное в соответствии с международным правом, однако дело в том, что это больше не может восприниматься как должное. Основным фактором этой неопределенности стала внешняя политика США при Трампе, играя на руку российским и потенциально китайским территориальным амбициям.

Будущий премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен явственно дал понять, что будущее острова должны решать сами гренландцы, а не США. Гренландия имеет автономию в составе Датского Содружества и принимает собственные решения по внутренней политике. Опросы показывают, что большинство островитян в будущем хотели бы независимости от Дании, но при этом не желают быть частью США.

Интерес Трампа к Гренландии нередко связывают с огромными, но практически не разведанными недрами острова. Однако еще более веский довод — его стратегическое расположение. Из-за таяния морских льдов судоходные пути через Арктику стали доступнее и безопаснее.

Северо-Западный проход (вдоль побережья США и Канады) и Северо-Восточный проход (он же Северный морской путь вдоль побережья России) летом нередко полностью свободны ото льда.

Это расширило возможности коммерческого судоходства. Так, путь контейнеровоза из Азии в Европу через Севморпуть втрое короче традиционных маршрутов через Суэцкий канал или вокруг мыса Доброй Надежды в Африке.

Аналогично, Северо-Западный проход предлагает кратчайший путь между восточным побережьем США и Аляской. Прибавьте к этому таящиеся в арктических недрах значительные ресурсы, от нефти и газа до других полезных ископаемых, и весь регион начинает казаться гигантской сделкой по недвижимости.

Богатства Арктики

Экономические перспективы Арктики, в частности, возросшая доступность региона, также заострили чувствительность в вопросах безопасности.

За день до визита Джей Ди Вэнса в Гренландию 28 марта Владимир Путин выступил с речью на шестом международном Арктическом форуме в заполярном Мурманске, предупредив об усилении геополитического соперничества.

Он заявил, что “Россия никогда и никому не угрожала в Арктике”, однако поспешил подчеркнуть, что Москва “повышает боевые возможности вооруженных сил и модернизирует объекты военной инфраструктуры” в регионе.

Не менее тревожно и то, что Россия укрепила военно-морское сотрудничество с Китаем и предоставила Пекину доступ к Арктике и возможность участия в ее будущем. В апреле 2024 года военно-морские силы двух стран подписали соглашение о сотрудничестве в поисково-спасательных операциях в открытом море.

В сентябре 2024 года Китай принял участие в крупнейших морских учениях России после окончания холодной войны под названием “Океан” в северной части Тихого океана и арктических водах. В следующем месяце российские и китайские суда береговой охраны впервые провели совместное патрулирование в Арктике. Поэтому Вэнс правильно сделал, призвав Гренландию и Данию заключить соглашение с США, потому что остров “подвергается угрозам”.

Партнерство России и Китая и расширившееся военное присутствие в Арктике не прошло незамеченным на Западе. Встревоженная безопасностью своих арктических территорий, Канада только что объявила о модернизации объектов Североамериканского командования воздушно-космической обороны, которым она управляет совместно с США, на сумму шесть миллиардов канадских долларов (4,2 миллиарда долларов США).

Оттава также закупит подводные лодки, ледоколы и истребители для укрепления своей арктической обороны, а также вложит еще 420 миллионов канадских долларов в расширенное военное присутствие.

Будущая роль Шпицбергена?

Норвегия тоже усиливает военное присутствие в Арктике, особенно с прицелом на архипелаг Шпицберген (стратегически расположенный между материковой Норвегией и Полярным кругом).

Это вызвало гневную отповедь России. Москва заявила, что Осло нарушил Шпицбергенский трактат от 1920 года, по которому над архипелагом был установлен суверенитет Норвегии — при условии, что она не допустит создания морских баз или укреплений архипелага и не будет его использовать для военных целей.

По договору Россия также имеет право на гражданское присутствие на архипелаге. Правительственную комиссию по обеспечению присутствия России на Шпицбергене возглавляет вице-премьер России Юрий Трутнев, полпред Путина в Дальневосточном федеральном округе. Трутнев неоднократно сетовал, что Норвегия чинит необоснованные препоны российскому присутствию.

С точки зрения Кремля, это вопрос не столько исторических притязаний России на Шпицберген, сколько присутствия Норвегии и НАТО в стратегическом регионе на стыке Гренландского, Баренцева и Норвежского морей.

Оттуда можно контролировать судоходство по российскому Севморпути. Когда (или лучше сказать если) заработает Центральный арктический коридор между Гренландией и Шпицбергеном, стратегическое значение архипелага возрастет еще больше.

С точки зрения Вашингтона, Гренландия важнее из-за близости к США. Однако Шпицберген имеет решающее значение для НАТО для отслеживания и противодействия российским (и потенциально китайским) действиям на море.

Белый дом Трампа больше озабочен своими непосредственными соседями и меньше думает о роли лидера в безопасности регионов и потому нередко выпускает из виду общую картину.

Следовательно, никаких предположений, что США необходимо заполучить Шпицберген по соображениям безопасности — точно так же, как Трамп рассуждает о Гренландии — пока не поступало. Россия также не высказывала конкретных угроз Шпицбергену.

Однако не осталось незамеченным, что в своей речи на Арктическом форуме Путин затронул исторические территориальные вопросы, включая малоизвестное предложение 1910 года по обмену территорий между США, Данией и Германией, куда бы вошла и Гренландия.

Путин также отметил, что “страны НАТО в целом все чаще обозначают Крайний Север как плацдарм возможных конфликтов”. Логику Москвы понять нетрудно: если США вправе претендовать на Гренландию по соображениям безопасности, то и Россия может заявить о своих притязаниях на Шпицберген.

Напрашивающийся вывод заключается отнюдь не в том, что Трампу следует аннексировать суверенный норвежский остров. Наоборот, сама морская география Северной Атлантики подчеркивает необходимость беречь и крепить давние альянсы.

Инвестиции в расширенное военное сотрудничество с Данией и Норвегией в рамках НАТО послужат гарантией интересов США ближе к дому и мощным сигналом России. Кроме того, это убедит весь остальной мир в том, что США не собираются затевать территориальный передел глобальной политики в соответствии с интересами Москвы, Пекина или Вашингтона.

Штефан Вольф — профессор международной безопасности Бирмингемского университета