Войти
Интерфакс-АВН

ЦК Трудовой партии Кореи подтвердил отказ КНДР от денуклеаризации - заявление

312
0
0
Испытания межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-18» в КНДР
Испытания межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-18» в КНДР.
Источник изображения: Фото: TASS/EPA/KCNA

Пекин. 9 апреля. ИНТЕРФАКС - Призывы США, Японии и Южной Кореи к денуклеаризации КНДР не могут оказать никакого влияния на ядерный статус Северной Кореи, заявила заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон, комментируя высказывания глав МИД стран НАТО на недавнем заседании в Брюсселе.

"Ядерный статус КНДР, который установлен наряду с наличием действующих и мощнейших ядерных сил сдерживания, навечно закреплен высшим и основным законом государства по общей воле всего корейского народа", - говорится в заявлении, распространенном Центральным телеграфным агентством (ЦТАК) Кореи.

Этот статус является результатом выбора, отразившим угрозу со стороны внешних сил и изменение современной и будущей архитектуры международной безопасности, пояснила Ким Е Чжон.

"Ядерные вооруженные силы КНДР не только играют (...) роль в сдерживании агрессии и угрозы извне, защите суверенитета и безопасности государства, но и вносят весомый вклад в обеспечение баланса сил и стратегической безопасности региона и во всем мире", - добавила замзав отделом ЦК партии.

Она также сказала, что денуклеаризация (КНДР - ИФ) является "недостижимой целью США".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
КНДР
США
Южная Корея
Япония
Проекты
NATO
Ядерный щит
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.04 10:38
  • 1
Ответ на "В США рассказали о бесполезности «Адмирала Кузнецова»"
  • 10.04 09:13
  • 21
«Не в пользу российской машины»: 38-й НИИИ БТ МО завершил испытания трофейной американской БМП Bradley M2A2 ODS SA
  • 10.04 07:58
  • 8373
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 10.04 01:23
  • 1
Глава Пентагона Пит Хегсет: США вернут Панамский канал, выведя из-под влияния Китая
  • 09.04 19:26
  • 1
В «Ростехе» рассказали об эффекте поражения от долгоживущей ударной волны
  • 09.04 19:10
  • 2
Белоусов: в каждой группировке налажено производство наземных роботов
  • 09.04 17:47
  • 36
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 09.04 13:47
  • 1
ВВС Узбекистана могут стать вторым оператором многоцелевых истребителей 5-го поколения J-35A
  • 09.04 07:49
  • 1
В России создан прототип компьютера, работающего со "скоростью света"
  • 09.04 07:24
  • 1
Крылатая ракета Х-69 в зоне СВО: китайская оценка
  • 09.04 05:23
  • 4
И еще раз по поводу БМП и "рекомендаций" - раз статья на эту тему появилась снова.
  • 08.04 22:18
  • 2
Россия переоценила свои силы, начав спецоперацию на Украине слишком маленьким контингентом - Царёв
  • 08.04 17:08
  • 3
Французская армия начинает копировать военный опыт России
  • 08.04 16:23
  • 1
В России рассказали о прорыве в создании субмарин
  • 08.04 15:52
  • 1
Лицам без гражданства предлагают разрешить заключать контракт на службу в ВС РФ