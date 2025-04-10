"Киев будет молить о пощаде": как стратегия России меняет позицию Украины (The Telegraph UK, Великобритания)

The Telegraph: Трамп намерен принудить Украину подписать мирное соглашение

Москва одерживает стратегическую победу в украинском конфликте, по мере того как западные страны сокращают военную поддержку Киева, пишет The Telegraph. Администрация Трампа склоняется к принятию российских требований, что открывает путь к прекращению боевых действий на выгодных для Кремля условиях.

Лагерь “Великой Америки” добивается скорейшего прекращения конфликта, и это грозит сокрушить мужественное сопротивление Киева.

Всего за неделю Дональд Трамп развязал торговую войну, обрушил Уолл-стрит и приблизил перспективу глобальной рецессии.

Поэтому нетрудно забыть, что он по-прежнему надеется войти в историю благодаря иным заслугам: как миротворец, остановивший трехлетний конфликт на Украине.

А в это время другой лидер, объятый манией величия, грезит о собственном месте в истории и перечерчивает карту Европы.

В надежде на безоговорочную капитуляцию противника Владимир Путин бросил на Киев весь российский арсенал, за исключением разве что ядерного оружия.

Украина остается непобежденной — но как долго продлится ее удивительное сопротивление? Прежде всего, выстоит ли Украина, если США свернут свою помощь окончательно? И сможет ли Европа сохранить свою поддержку, борясь с экономическими последствиями пошлин?

Если верить кремлевской пропаганде (а администрация Трампа, судя по всему, так и делает), то у русских на Украине безоговорочное преимущество.

Стремясь воссоздать Советский Союз, Путин орудует двумя инструментами: военным молотом и экономическим серпом.

И если на украинских солдат обрушивается ощерившаяся смертоносными технологиями военная машина, то гражданский дух Украины подкашивает экономическая война.

Путин надеется, что из-за бушующей инфляции, краха ВВП и падения уровня жизни Киев запросит пощады.

Администрация Трампа не просто пригвоздила Владимира Зеленского к позорному столбу в прямой трансляции из Овального кабинета, а продолжает нагнетать давление на Киев.

В прошлом месяце выяснилось, что Белый дом потребовал контроля не только над залежами редкоземельных металлов Украины, но и практически над всеми ее полезными ископаемыми — включая нефтяную, газовую и даже ядерную промышленность.

Путин не скрывает своей цели превратить Украину в вассальное государство России, Трамп же, по-видимому, считает ее чем-то вроде американской дочерней компании.

Пренеприятнейший выбор между двумя видами национального унижения — но если Кремль и Белый дом полны решимости поделить Украину между собой, то кто их остановит?

Химера о прекращении огня

Доселе Зеленский наотрез отказывался поступаться национальным экономическим суверенитетом в обмен на туманные обещания от администрации США, которая явно предпочла бы снять украинского политика с должности.

Пока еще ничего не ясно: политика США превратилась в теорию хаоса, а место лидера свободного мира пустует.

Но доколе Зеленский остается кормчим в Киеве, Украина не сдастся — ни Москве, ни Вашингтону.

Однако Путин рассчитывает воспользоваться стремлением Трампа к международному одобрению и одержать дипломатические победы, которых его войска так и не добились на поле боя.

Таким образом, для Кремля “мирные” переговоры, которые уже несколько недель идут в Саудовской Аравии, — лишь дымовая завеса и отвлекающий маневр.

Противники даже не говорят друг с другом напрямую, а лишь через посредников (преимущественно американцев). Это позволяет делегации США не только фильтровать поток информации, но и постепенно склонять чашу весов в пользу Москвы.

Химера о прекращении огня не воплотилась в жизнь еще и потому, что противники трактуют его каждый по-своему. Зеленский видит в безусловном прекращении боевых действий прелюдию к мирным переговорам, Путин же выкатывает постоянно пополняющийся список уступок даже для временного перемирия.

Российский лидер сперва заручился одобрением Трампа на вполне резонную идею прекратить удары по электростанциям, хотя даже это предложение прозвучало лишь после того, как украинские беспилотники и ракеты нанесли серьезный ущерб российским нефтеперерабатывающим заводам. Кроме того, путинские войска сами до сих пор не прекратили беспощадных атак по энергетической инфраструктуре Украины.

Тогда Путин предложил временный мораторий на боевые действия в Черном море — и снова получил одобрение Трампа. Эта идея явно пойдет на пользу российскому флоту, который уже потерял дюжину военных кораблей и даже покинул главную крымскую базу в Севастополе.

Украинцы уже “прорубили” себе морской коридор для экспорта зерна, но русские жаждут расширить свою торговлю в обход санкций.

При всех их очевидных изъянах Киев согласился на оба этих предложения, видя в них ступеньки к более масштабному прекращению огня. Но затем Путин снова повысил ставки.

Он потребовал на время перемирия запретить все иностранные поставки оружия на Украину, подразумевая одностороннюю заморозку военного статус-кво. Тем временем Россия как ни в чем не бывало продолжит завозить личный состав и вооружения из Северной Кореи, Ирана и других стран.

Почему Путин же выдвинул такие условия, прекрасно зная, что для Киева они неприемлемы? Ответ стал ясен, когда Россия озвучила следующее требование: отстранить Зеленского и его “нацистское” правительство и заменить его временной администрацией под эгидой ООН, после чего провести в должный срок выборы.

После того как Путин назвал Зеленского главным препятствием к миру, совершенно логичным с его стороны было потребовать, чтобы Запад его сместил.

Этот пропагандистский ход льет воду на мельницу превратной трактовки событий, популярной в лагере Республиканской партии под названием MAGA (“Вернем Америке было величие”), будто украинский президент проявил двуличие в отношении Хантера Байдена и расследования российского вмешательства на первом сроке Трампа.

Обвести Америку вокруг пальца

Несмотря на пренебрежительную риторику администрации, которая уже продемонстрировала готовность свернуть Украине финансовую и военную помощь, поддержка Киева в США по-прежнему сильна.

Согласно недавнему опросу, почти две трети американцев поддерживают поставки оружия с самого начала спецоперации в 2022 году. Более того, старшие командиры вооруженных сил США поддержали своих украинских коллег не только словом, но и делом.

В прошлом месяце газета The New York Times сообщила, что секретный объект НАТО в Германии под командованием американского генерала координировал с украинскими офицерами логистику и целеуказание, используя американские спутники-шпионы.

Точность, с которой украинские силы поражают или даже уничтожают российские базы (достаточно вспомнить удар по аэродрому в Энгельсе две недели назад), всецело обязана сотрудничеству с союзниками, особенно с Америкой.

Без высоких технологий НАТО украинцам было бы гораздо труднее противостоять российскому натиску. А так Путин пожертвовал огромным количеством людей и колоссальным количеством техники в тщетной попытке занять оставшуюся часть якобы уже взятого Донбасса.

Его цель — усесться за стол переговоров в Эр-Рияде и поставить всех перед свершившимся фактом, что теперь это действительно “российские” провинции.

Этого, очевидно, не произошло, но в лагере Трампа многие считают российские претензии законными и обоснованными. К ним может присоединиться не кто иной, как Стив Уиткофф, партнер президента по гольфу и главный переговорщик.

“В России есть ощущение, что Украина — выдуманная страна. Что они просто склеили все эти регионы в единую мозаику”, — заявил он недавно ведущему Такеру Карлсону, который сам сочувственно отзывался о Путине. — По моему мнению, это и есть основная причина конфликта”.

Однако Кремль не рассчитывает на пророссийские настроения, а подогревает у Трампа личный интерес к выгодным сделкам.

На прошлой неделе человек, которого антикоррупционная организация покойного Алексея Навального назвала “теневым министром иностранных дел” Путина, отправился в Вашингтон. Кирилл Дмитриев — именно тот типаж велеречивого и обходительного олигарха из Стэнфорда и Гарварда, красноречивого олигарха, который подберет ключ к Трампу и его окружению из миллиардеров.

Задача Дмитриева — убедить президента, что главное препятствие к миру не Путин, а Зеленский.

Одно то, что Дмитриев может взять и прилететь в Вашингтон — немалая дипломатическая победа для Москвы: при Байдене против высокопоставленных российских чиновников и предпринимателей вводились санкции за одну лишь близость к Путину. Теперь же посланникам империи зла оказывается теплый прием — возможно, даже в Овальном кабинете. Символизм очевиден: люди Путина вхожи в святую святых, откуда Зеленского показательно изгнали.

Что же касается текущего состояния дел, то теперь вопрос в том, правда ли “все карты”, как любит приговаривать сам Трамп, у России или же украинцы сильнее, чем может показаться на первый взгляд.

Дух сопротивления

Первоначальный удар российской спецоперации по украинской экономике оказался, как и следовало ожидать, катастрофическим. ВВП “просел” более чем на четверть (28,8%). Сопоставимым образом сократилось и население — с 42 до 28 миллионов, не считая территорий, находящихся под российской властью.

В то же время инфляция взлетела до более чем 25%: производство прервалось, каналы поставок нарушились, а дефицит бюджета резко вырос, заставив центральный банк запустить печатный станок для оплаты боевых действий.

2023-2024 годах, когда хлынула финансовая помощь с Запада, а денежную массу удалось обуздать, инфляция снизилась до 5%, но в конце прошлого года снова ускорилась.

Непрекращающиеся российские бомбардировки инфраструктуры и потеря экономической помощи США никак не способствуют восстановлению Украины. Не помогают и объявленные Трампом в прошлом месяце 25-процентные пошлин на сталь, на которую приходится более половины украинского экспорта в США. Наконец, ЕС пригрозил еще больше ограничить импорт дешевого продовольствия с Украины, чтобы защитить собственных фермеров.

Сегодня ВВП Украины по-прежнему на одну пятую ниже, чем до начала конфликта, а инфляция составляет 13,4%. Военные расходы “съедают” 65% государственной казны.

Терпим ли такой уровень лишений? Как ни странно, да: хотя четверть населения недоедает, голода в стране нет, и Украина продолжает экспортировать зерно и другую сельскохозяйственную продукцию.

Промышленность удалось оперативно перевести на военные рельсы: фактически осажденный Харьков благодаря высоким технологиям превратился центр отечественной индустрии беспилотников. Одесса также пережила серьезные бомбардировки и перешла от роли магнита для туристов к привычной для себя задаче главного глубоководного порта страны.

На бумаге Украина держится — и сможет делать это бесконечно. Но что насчет нематериальных факторов, которые так часто определяют исход войн, — например, боевого духа страны?

Усталость действительно накапливается, но ничто не предвещает у украинцев политического отторжения от Зеленского. Если на то пошло, его ореол героя лишь утвердился на фоне атмосферы угроз, в которой Трамп предпочитает вести дела.

В военном отношении Украина действительно уступает российским войскам по численности: не столько по живой силе (у нее под ружьем 900 000 человек против 1,3 миллиона у России), сколько по вооружению. У Москвы десятикратное превосходство по самолетам и артиллерии, пятикратное танкам и еще большее — по ракетам и реактивным снарядам.

В зарождающейся области беспилотной войны борьба более равная, и именно на беспилотники, а не на технологии вчерашнего дня, приходится 70% боевых потерь.

Мирные жители также уязвимы для полчищ дешевых иранских беспилотников “Шахед”, которыми Россия перегружает украинскую ПВО. Неслучайно, что налеты беспилотников на украинские города резко участились с началом переговоров о прекращении огня в феврале.

Однако украинцы выстояли: отчасти из-за превосходного качества натовского снаряжения, но в основном потому, что их личный состав лучше обучен и крепче мотивирован.

В конце концов, они защищают родину, и даже в меньшинстве украинские силы одерживали победы над более многочисленным противником. Доселе численный перевес русских компенсировался натиском украинских солдат — включая грозные женские отряды “гарпий”.

Однако без боеприпасов никакой, даже самой отчаянной храбрости не хватит, чтобы спасти Украину.

Трамп, разумеется, это знает. Он уже отказался от роли Америки как “арсенала демократии”, чьим хранителем с гордостью выступил Джо Байден, став достойным продолжателем всех президентов США со времен Франклина Делано Рузвельта.

На что же надеется Трамп вместо всего этого? Что стоит за сближением с Путиным, если не кошмарная стратегическая сделка?

Бросить Украину на растерзание

Разумеется, множество приспешников Трампа, включая чиновника Пентагона Элбриджа Колби, хотят, чтобы США сосредоточились в первую очередь на сдерживании Китая. Они утверждают, что Путин соблазнится выгодными сделками с США и откажется от союза с Си Цзиньпином.

Однако если Трамп бросит Украину на растерзание русскому медведю, Пекин усвоит, что он и Тайваню не союзник. По ту сторону узкого пролива, отделяющего жемчужину мировой полупроводниковой промышленности от материка, китайская армия уже готовится к собственной “спецоперации”.

Если судьба Тайваня — “известное неизвестное”, как бы выразился покойный Дональд Рамсфелд, то отношение администрации Трампа к Украине — это неизвестное во всех смыслах. Президента все еще может шатнуть куда угодно. На прошлой неделе он намекнул, что “зол” на Путина из-за проволочек.

Однако, скорее всего, Украине предстоит ультиматум: либо подписать мирное соглашение, составленное при посредничестве Трампа под диктовку Путина, либо навсегда лишиться разведывательной и логистической поддержки США.

Как изменится карта Украины после одностороннего прекращения огня? Путин претендует на пять регионов: Крым, а также Луганскую, Донецкую, Херсонскую и Запорожскую области. Последние три по-прежнему заняты русскими лишь частично.

Согласие на вывод украинских войск из этих регионов увеличит долю земель с 20% до примерно 25% суверенной территории Украины. Это может показаться оправданной жертвой, чтобы остановить бойню, но неизбежно лишит Киев ценных экономических ресурсов и укрепленных рубежей.

Кроме того, такое соглашение потребует эвакуации миллионов мирных жителей. Однако после хорошо документированных убийств, пыток и похищений десятков тысяч людей в Буче, Мариуполе и других городах просто немыслимо, чтобы Зеленский бросил свой народ на милость армии и тайной полиции Путина. Значит, разоренной и нищей стране придется принять огромный поток беженцев.

Хуже того, прекращение огня на условиях Путина сломит моральный дух украинцев. Часть городов, которые отойдут Москве, включая Херсон, в прошлом уже освобождались от русских, нередко ценой огромных потерь.

Сдача огромных частей родины без боя приведет украинцев в отчаяние. После такого предательства в армии вспыхнет пораженчество, словно пожар. Крах Зеленского будет бы лишь вопросом времени — а за ним последует расчленение страны.

Поэтому прекращение огня на условиях Путина было бы поистине карфагенским миром — и прелюдией к следующему этапу его плана по возрождению Советско-Российской империи. Польша и Литва опасаются, что Россия ринется в так называемый “Сувалкский разрыв”, чтобы создать сухопутный коридор из Белоруссии в российский эксклав Калининград. В таком случае страны Прибалтики окажутся отрезаны от остальной Европы.

Со вступлением Швеции и Финляндии Балтийское море превратилось в “озеро НАТО”, однако русские смогут проверить готовность союзников соблюдать договорные обязательства.

Есть ли Трампу дело до Риги или Варшавы, чтобы рисковать российским возмездием против их тезок в штатах Нью-Йорк и Индиана? Да, такое чувство, что президент несколько неравнодушен к полякам, но их предложение 2017 года о создании базы США у восточных рубежей (даже под названием “Форт Трамп”) так и не сдвинулось с места.

А что насчет Европы и ее “коалиции желающих”? Мы увидели целый дипломатический шквал, но только не конкретный план спасения Украины из ее кошмарного положения. Более того, европейским политикам теперь предстоит одновременно решать украинский вопрос и бороться с торговой войной Трампа, которая грозит ввергнуть страны по всему миру в рецессию.

Идею Кира Стармера отправить англо-французскую бригаду для соблюдения перемирия, похоже, тихо отбросили в сторону: во-первых, прекращением огня и не пахнет, во-вторых, в Белом доме еще меньше желания оказывать поддержку.

Даже план Б — совместное патрулирование украинского воздушного пространства британскими “Тайфунами” и французскими “Рафалями” — столкнулся с теми же возражениями: если русские собьют хотя бы один или сразу несколько англо-французских истребителей над Украиной, нанесут ли ВВС США ответный удар?

Хотя пока что они не могут предложить Украине твердых гарантий безопасности, европейские члены НАТО хотя бы начали браться за ум. Ведущую роль в этом играет Германия. Фридрих Мерц убедил парламент отменить закрепленный в конституции “долговой тормоз”, благодаря чему коалиция, которую он надеется возглавить, сможет занять сотни миллиардов евро на восстановление немецких вооруженных сил и стратегической инфраструктуры.

Хотя данное им обещание сформировать правительство к Пасхе кажется чрезмерным оптимизмом, Мерц уже дал понять, что готов, если потребуется, помочь создать “независимую” от США европейскую систему безопасности. Она потребует ядерного сдерживания, и для этого Мерц может рассматривать идею, что Германия присоединится к Великобритании и Франции в качестве третьей европейской ядерной державы — основатель его партии Конрад Аденауэр высказывал ее еще в 1950-х.

Все эти спекуляции вращаются вокруг вопроса, как одновременно отстоять суверенитет и платежеспособность Украины. Парадокс в том, что беднейшая страна в Европе теперь располагает крупнейшими, опытнейшими и самыми оснащенными вооруженными силами на всем континенте. Таким образом, в интересах Европы не допустить краха ни украинской армии, ни ее экономики.

США же, похоже, решили, что их национальные интересы больше не требуют соблюдать Будапештский меморандум 1994 года, по которому Россия, США и Великобритания пообещали “уважать независимость и суверенитет Украины в существующих границах”. Стармер, юрист по правам человека, хотя бы понимает, что Великобритания связана международными соглашениями, от которых зависит судьба народов.

Таким образом, в обозримом будущем у европейцев (конкретно в этом вопросе включая британцев) нет иного выбора, кроме как укреплять украинскую оборону — даже если для этого потребуется отложить в долгий ящик планы восстановления собственных вооруженных сил до уровня времен холодной войны.

Прежде чем вручать Трампу “заслуженную” Нобелевскую премию мира, им следует вспомнить случай Генри Киссинджера. Тогдашний госсекретарь США получил Нобелевскую премию мира 1973 года за переговоры о прекращении огня во Вьетнаме. Но уже вскоре боевые действия возобновились. Киссинджер знал, что без военной поддержки США Южный Вьетнам не жилец. В 1975 году Сайгон пал, и последних американцев пришлось эвакуировать вертолетами.

Зеленский по-прежнему считает, что договориться о прекращении огня без ущерба Украине можно. Если так, то члены НАТО, особенно США, будут обязаны дать гарантии. Но настоящим испытанием для прекращения огня станет вопрос, выстоит ли Украина, непокоренная и непоколебимая, хотя бы год спустя.