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С Земли до Марса за 3 месяца: британский стартап Pulsar Fusion обещает вдвое сократить время полёта к Красной планете

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Британский стартап Pulsar Fusion
Британский стартап Pulsar Fusion.
Источник изображения: Pulsar Fusion

Первый эксперимент в космосе — уже через три года

Британская компания Pulsar Fusion при поддержке UK Space Agency представила концепцию ракеты Sunbird с термоядерным двигателем. По заявлению разработчиков, технология способна сократить время путешествия к Марсу вдвое — с семи до трёх месяцев. Хотя проект остаётся теоретическим, стартап намерен провести первый эксперимент с управляемым синтезом в космосе уже в 2027 году.

Основатель Pulsar Ричард Динан объяснил, что космическая среда лучше подходит для термоядерных реакций, чем земная:

На Земле синтез сопротивляется условиям атмосферы. В космосе же, где этот процесс естественен, мы можем использовать его энергию эффективнее.

В отличие от традиционных реакторов деления, где расщепляются тяжёлые ядра, технология Sunbird основана на слиянии лёгких изотопов — дейтерия и гелия-3. Последний, хотя и редко встречается на Земле, в избытке присутствует в лунном реголите, что открывает перспективы для добычи в будущем.

Главная инженерная задача — управление высокотемпературной плазмой. На Земле для этого используют мощные магниты в реакторах, но Pulsar предлагает альтернативу: двигатель Sunbird будет генерировать «ядерный выхлоп» — поток протонов, возникающих при синтезе. Это исключает необходимость удерживать плазму в замкнутом контуре, упрощая конструкцию. 

Звёзды уже делают за нас половину работы. Нам остаётся направить энергию синтеза в нужное русло, — отметил Динан.

Компания видит будущее в создании сети космических заправочных станций.

Термоядерные "танкеры" Sunbird будут курсировать между станциями на низкой околоземной орбите и возле Марса, — рассказал CEO. — Корабли смогут отключать химические двигатели и переходить на синтез для дальних перелётов, экономя время и топливо.

Каждая ракета длиной 30 метров получит многослойную защиту от радиации и микрометеоритов, а стоимость одного запуска оценивается в $90 млн. Основная статья расходов — гелий-3, добыча которого пока ограничена.

Первый шаг — испытание реактора на орбите в 2027 году. Если эксперимент подтвердит работоспособность технологии, то полноценный прототип может быть готов к началу 2030-х.

Скорость реактивной струи — ключевой параметр для межпланетных миссий, — заявил Динан на отраслевой конференции. — Термоядерные двигатели теоретически способны разгонять корабли до скоростей, недоступных другим технологиям.

Сроки реализации зависят от финансирования: разработка требует многомиллионных инвестиций, а конкуренция на рынке космических стартапов обостряется.

 

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