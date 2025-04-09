Из СВО вынесли уроки для войны с Китаем. Зачем Трамп выделяет $1 трлн на оборону?

Полковник Ходаренок: Трамп увеличивает оборонный бюджет, учитывая опыт СВО

Президент США Дональд Трамп сообщил, что его администрация подготовила оборонный бюджет общим объемом приблизительно $1 трлн. Американский лидер заявил, что больше денег на содержание армии ранее не выделял никто. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок предположил, на что могут пойти эти деньги.

Первый триллион

«Мы очень экономим деньги, но нам нужно строить армию, и мы должны быть сильными, потому что сейчас вокруг много плохих сил, поэтому мы одобрим бюджет, и я горд сказать, это будет самый большой бюджет, который мы предоставляли военным», - сказал Дональд Трамп во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме.

Как сообщает агентство Bloomberg, администрация Дональда Трампа еще не опубликовала бюджетный запрос на 2026 финансовый год, поскольку правительство действует в рамках временных мер по финансированию на этот год. Ожидается, что проект бюджета будет представлен не ранее конца весны этого года.

Экс-министр обороны США Ллойд Остин и раньше рекомендовал правительству США увеличить расходы на оборону примерно на $50 млрд больше, чем предварительно прогнозировалось в 2026 финансовом году, в результате чего бюджет Пентагона в ближайшие годы превысит $1 трлн.

Что любопытно, глава Пентагона Пит Хегсет совсем недавно был одним из самых ярых сторонников усилий Илона Маска по сокращению расходов, направленных на повышение эффективности работы правительства. Пентагон с общим бюджетом в $850 млрд в год и примерно 2 млн сотрудников - крупнейшее государственное учреждение США.

Однако уже 8 апреля в социальной сети Х Пит Хегсет написал: «Скоро: первый бюджет министерства обороны США в триллион долларов. Президент США Дональд Трамп восстанавливает наши вооруженные силы - и быстро».

При этом он подчеркнул, что Пентагон намерен тратить каждый доллар налогоплательщиков с умом - «на поражающую способность и готовность».

В феврале государственный секретарь США Марко Рубио распорядился сократить некоторые неуказанные категории расходов Пентагона и военных служб на 8% и направить эти средства на более приоритетные программы, такие как противоракетная оборона. Как эти сокращения будут сочетаться с новым бюджетом, пока не совсем понятно.

Куда пойдут деньги?

Президент США Дональд Трамп намерен создать противоракетный щит «Железный купол» для защиты континентальной части Соединенных Штатов, и он уже получил неофициальное название «Великий противоракетный щит Дональда Трампа».

«Я дам указание нашим военным начать строительство великого противоракетного щита «Железный купол», который будет полностью произведен в США», -объявил в начале этого года глава Белого дома.

Но и до объявления этих стратегических инициатив Дональда Трампа усилия США по модернизации систем противоракетной обороны были существенно интенсифицированы. В 2025 году на ПРО в Соединенных Штатах предполагается выделить $28,4 млрд, в том числе $10,4 млрд непосредственно на Агентство по противоракетной обороне (Missile Defense Agency, MDA), $9,5 млрд на региональные и стратегические средства противоракетной обороны за рамками функций MDA и $8,5 млрд непосредственно на мероприятия по борьбе с боевыми блоками МБР.

Для справки - военный бюджет России в 2024 году составил $65,9 млрд, то есть чуть ли не половина военного бюджета РФ в США идет только на работы в сфере ПРО. И, вполне возможно, после заявлений Трампа о «великом противоракетном щите США» эти ассигнования будут существенно увеличены.

Стратегическое сдерживание остается главным приоритетом министерства обороны США. В обозримом будущем ядерное оружие, по мнению Пентагона, будет по-прежнему оказывать уникальное сдерживающее воздействие, которое не сможет заменить ни один другой элемент военной мощи. Пентагон намерен модернизировать свои стратегические ядерные силы, производственную и вспомогательную инфраструктуру, научную и инженерную базу. Естественно, все это требует немалых денег.

Не приходится сомневаться, что в Соединенных Штатах тщательным образом изучают опыт Специальной военной операции и самые существенные средства будут вложены в совершенствование беспилотных систем всех видов базирования. Многие специалисты считают БЛА с использованием искусственного интеллекта едва ли не главным инструментом в достижении поставленных целей в войнах будущего.

Из конфликта на Украине в Пентагоне вынесли уроки для возможного будущего вооруженного противостояния с Китаем.

Вашингтон также осознал необходимость нарастить производство ракет и боеприпасов, обеспечить их быструю доставку к месту боевых действий, а также ускорить реализацию американской военно-космической программы.

Большие средства будут вкладываться и в программу NGAD (Next Generation Air Dominance, Воздушное превосходство нового поколения), которая включает в себя развертывание целого «семейства связанных систем» для ведения боевых действий в воздушном пространстве. В них могут быть включены истребители, беспилотные летательные аппараты, спутники в космосе и платформы в киберпространстве.

Как бы там ни было, в администрации Дональда Трампа непоколебимо придерживаются принципа - «у кого больше дивизий, тот и прав, тот и диктует правила геополитических и геостратегических игр». Причем под дивизиями в данном случае следует понимать совокупный военно-экономический потенциал, то есть экономические, финансовые и чисто военные возможности США. Отсюда и бюджет в триллион долларов.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок