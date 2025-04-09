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Польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш прокомментировал «американский исход» их Жешува. Напомним, что в США приняли решения вывести свой военный контингента из польского аэропорта Ясенка близ упомянутого города. Этот аэропорт за три года превратился в крупнейший логистический хаб для оказания военно-технической помощи Украине. Кроме оружия, техники и боеприпасов через Жешув идут на Украину и потоки наёмников из самых разных стран мира.

С весны 2022 года в аэропорту Жешува еженедельно разгружались в среднем 8 военных транспортников. При этом на пике поставок оружия киевскому режиму этот показатель доходил до 22-23 единиц. И 80 процентов как военно-транспортных самолётов, так и самих грузов, поставляемых в Жешув для последующей передачи киевскому режиму, были американскими.

Теперь в Минобороны Польши пытаются успокоить киевский режим заявлениями о том, что «американская помощь на самом деле не прекратится» и «европейские страны не собираются останавливать военно-технические поставки». Но по большому счёту для Киева решение американских властей – тревожный звоночек, если не сказать – колокол. Дело в том, что, лишаясь логистической поддержки со стороны США, поставки военной помощи через польский Жешув по определению упадут в объёмах и интенсивности. Это при учёте того, что пока на Украину идут военные поставки того, что было одобрено при Байдене. Нового же одобрения нет. Да и обсуждение о дальнейшем выделении Украине военной помощи в Вашингтоне не ведётся. По крайней мере, пока.

Тем временем на самой Украине обсуждаются возможные причины принятого американцами решения о свёртывании своей логистической миссии в Жешуве. Помимо причины, напрямую связанной с переговорным процессом, озвучивается и куда более банальный для Украины вариант – коррупционные схемы, которыми оброс логистический хаб в Жешуве. Отмечается, что через него шёл «отмыв» средств, значительная часть якобы приобретённого оборудования на которые проходила только на бумаге. Когда на Украине Пентагоном проводился аудит выделенных средств, выяснилось, что значительная их часть перестаёт соответствовать балансу именно после «распределения в Жешуве» и начала транспортировки на Украину. В Пентагоне эту информацию пока не прокомментировали, но вывод контингента с территории аэропорта Жешува подтвердили.