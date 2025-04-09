Reuters: Иран допускает возможность прямых переговоров с США в обмен на «жест доброй воли» в виде смягчения санкций

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Тегеран допускает возможность прямого диалога с Вашингтоном, но только в случае, если американская сторона предпримет шаги по ослаблению санкционного режима или разблокирует часть замороженных иранских активов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на анонимного дипломата, знакомого с позицией властей Исламской Республики.

По данным собеседника агентства, иранские власти ожидают от США «жеста доброй воли», выраженного в конкретных действиях, которые продемонстрировали бы готовность к компромиссу, прежде чем согласиться на личные переговоры. В свою очередь, предстоящие непрямые консультации в Омане Тегеран воспринимает с осторожностью, скептически оценивая шансы на прогресс и выражая недоверие к намерениям американской администрации.

Напомним, что администрация Дональда Трампа неоднократно заявляла о необходимости сдерживания ядерной программы Ирана, обвиняя Тегеран в приближении к созданию ядерного оружия. Власти Исламской Республики, в свою очередь, отрицают подобные планы, настаивая на мирном характере своих разработок.

В то же время в конце марта хозяин Белого дома пригрозил Ирану невиданными бомбардировками и вторичными пошлинами, если Тегеран не пойдет на ядерную сделку в ближайшее время. При этом ранее сообщалось, что в начале того же месяца Трамп передал иранским властям письмо с требованием заключить вышеупомянутое соглашение в течение двух месяцев.