Главком ВМСУ отмечает снижение эффективности тактики ударов морскими дронами по объектам в Крыму

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Командующий украинскими ВМС адмирал Неижпапа сетует, что ранее показавшая относительно высокую эффективность тактика ударов морскими дронами по объектам в Крыму уже не дает прежних результатов. Основной причиной этого украинский адмирал называет развитие российской системы эшелонированной обороны, включающей многоуровневое раннее обнаружение и нейтрализацию атакующих морских беспилотников.

По словам главкома ВМСУ, ВС РФ выстроили в Крыму и акватории Черного моря защитный контур, включающий в себя дальние, средние и ближние рубежи выявления угроз, а также последовательную и чрезвычайно эффективную цепочку реагирования и уничтожения БЭК.

Также сообщается, что для того, чтобы иметь возможность продолжить атаки на объекты в Крыму, украинское командование вынуждено адаптировать свои подходы — как в технической, так и в тактической плоскости. Морские безэкипажные катера, которые ранее успешно использовались ВМСУ, практически полностью утратили свою эффективность на фоне растущей плотности применения ВС РФ средств ПВО, РЭБ и навигационного подавления в акватории Черного моря.

В настоящее время Киев пытается сместить акцент на более гибкие и многофункциональные платформы — беспилотные катера, способные нести разные типы вооружений, адаптируясь под конкретную задачу, и автономно принимать решения, касающиеся комплексного применения вооружений. Кроме того, Неижпапа отметил, что украинская сторона вынуждена параллельно работать не только над наращиванием ударных возможностей, но и над средствами противодействия аналогичным беспилотным системам ВС РФ.