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Интерфакс-АВН

Численность военного контингента США в Польше остается неизменной - польское Минобороны

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Переброска железнодорожным транспортом боевых машин пехоты М2А3 Bradley из состава 1-й бронетанковой бригады 3-й пехотной дивизии армии США в Польшу. Дравске-Поморске, 21.06.2016
Переброска железнодорожным транспортом боевых машин пехоты М2А3 Bradley из состава 1-й бронетанковой бригады 3-й пехотной дивизии армии США в Польшу. Дравске-Поморске, 21.06.2016.
Источник изображения: Syreetta Watts / армия США

Минск. 8 апреля. ИНТЕРФАКС - Вывод американского контингента из хаба Жешув-Ясенка, через который проходят поставки военной помощи США Украине, не повлияет на численность американских военных в Польше, заявили в Минобороны страны.

"На саммите НАТО в Вашингтоне было принято решение о создании новой союзнической инициативы NSATU (NATO Security Assistance and Training for Ukraine), которая будет отвечать за координацию поставок вооружения, боеприпасов и военной техники Вооруженным силам Украины, а также за подготовку украинских военнослужащих. Процесс принятия на себя большей ответственности за поддержку Украины со стороны НАТО продолжается. В связи с этим администрация США приняла решение о переводе американского оборудования и персонала из Ясенки в другие места на территории Польши", - говорится в заявлении.

В Минобороны Польши подчеркнули, что "это делается по плану и является частью более широкой стратегии по оптимизации военных операций США".

Там добавили, что "численность американских солдат, размещенных в Польше в различных местах (включая Познань, Жагань, Повидз, Редзиково, Бемово-Писке и т.д.), остается неизменной и составляет около 10 тыс. человек".

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