Белоусов поручил определить порядок разработки наземных роботов для нужд ВС РФ

Военнослужащий инженерных войск ВС РФ во время показательного разминирования местности с помощью робототехнического комплекса разминирования (робот-сапер) "Уран-М" в Подмосковье.

Глава Минобороны РФ также поручил наладить механизм обратной связи войск с предприятиями промышленности

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поручил ответственным лицам и должностным организациям определить порядок разработки и устранения недостатков боевых робототехнических платформ. Об этом сообщили в Минобороны РФ по итогам профильной научно-технической конференции.

"Министр обороны поручил ответственным должностным лицам и профильным организациям по итогам конференции определить порядок разработки и устранения недостатков наземных комплексов на основе актуальных требований войск. А также наладить механизм обратной связи войск с предприятиями промышленности, обеспечить использование унифицированных и стандартизованных комплектующих при изготовлении роботов, определить модульный принцип их создания и необходимую комплектацию для выполнения задач", - говорится в сообщении.

В научно-технической конференции Минобороны РФ приняли участие представители руководства министерства, федеральных органов исполнительной власти, научно-исследовательских организаций военного ведомства и предприятий промышленности.