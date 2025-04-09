The Sun: Британия заявила о проведении успешных испытаний гиперзвукового оружия

Британия вышла на важный рубеж в гонке за гиперзвуковое превосходство, пишет The Sun. Военные эксперты бьют тревогу: Россия представляет "серьезнейшую угрозу", поэтому англичане решили вступить в гиперзвуковую гонку, и неважно, что у даже бункеров нет.

Джулиана Круз Лима (Juliana Cruz Lima)

В гонке за гиперзвуковое превосходство Британия вышла на важный рубеж, 233 раза испытав новый ракетный двигатель, который может многое изменить в обороне страны.

Новая воздушно-реактивная двигательная установка для крылатых ракет, позволяющая им развивать скорость в пять с лишним Махов, является составной частью программы стоимостью один миллиард фунтов по созданию британского гиперзвукового оружия к 2030 году.

Военные эксперты предупреждают, что британская версия прославленного израильского противоракетного щита "Железный купол" будет "запредельно дорогой" и не сможет прикрыть всю Британию целиком, в силу чего города страны окажутся незащищенными от путинских ракетных ударов (о каких ударах идет речь — непонятно. Цели "захвата всей Украины или Европы" Москва перед собой никогда не ставила — прим. ИноСМИ).

Министр обороны Джон Хили сказал: "Мы живем в более опасном мире, и нам как никогда важно заниматься инновациями и опережать врагов, оснащая вооруженные силы боевой техникой будущего. Это знаковый момент в гиперзвуковых исследованиях, которые проводят британские ученые и британский малый бизнес. Он демонстрирует еще одну важнейшую область, в которой мы работаем в тесной увязке с Соединенными Штатами, укрепляя наши вооруженные силы и силы сдерживания".

Этот двигатель является совместной разработкой Лаборатории научно-технических оборонных исследований и Научно-исследовательской лаборатории ВВС США, а также британской компании Gas Dynamics Ltd. Он был успешно испытан в Виргинии в исследовательском центре НАСА Лэнгли.

За шесть недель ученые провели 233 статических испытания на разных сверхзвуковых и гиперзвуковых скоростях, анализируя данные в режиме реального времени, чтобы усовершенствовать конструкцию и улучшить характеристики двигательной установки.

Генеральный директор Лаборатории научно-технических оборонных исследований Пол Холлиншед сказал: "Это важный рубежный этап и существенное достижение в сфере обороноспособности Британии. Это укрепляет наши позиции в области совместного проектирования и разработки гиперзвукового оружия в трехстороннем партнерстве AUKUS. Успешно проведенные испытания демонстрируют стремление Британии к технологическому лидерству и инновациям в этой важнейшей сфере".

В отличие от обычных ракет, в этом двигателе используется воздушно-реактивная технология, дающая ракетам возможность летать быстрее, ниже и дальше. Их становится сложнее перехватывать, и с таким двигателем они идеально подходят для поражения удаленных целей.

Данная ракета должна стать ключевой составляющей британского арсенала в рамках программы министерства обороны Team Hypersonics (Команда гиперзвука). Как говорят официальные представители военного ведомства, к 2030 году она даст "качественно новую технику".

Но пока Британия стремится развивать ракетные технологии нового поколения, появляется все больше вопросов по поводу ее способности защитить себя от ударов гиперзвуковыми и крылатыми ракетами.

Призывы создать британский "Железный купол" по образцу израильской системы, которая недавно с 90-процентной эффективностью перехватила 200 баллистических ракет, наталкиваются на резкие предостережения. Эксперты говорят, что для создания аналога такой системы потребуются миллиарды фунтов, и она все равно не сможет полностью прикрыть британские города и поселки.

Теневой министр по делам вооруженных сил Марк Франсуа сказал: "У Британии нет ничего, хотя бы отдаленно сравнимого с израильской эшелонированной системой противоракетной обороны, в которой „Железный купол“ является не более чем составной частью".

Военные аналитики сегодня опасаются, что Британия опасно уязвима

Согласно докладу Совета по геостратегии, у российского Северного флота на вооружении состоит 800 крылатых ракет, размещенных на надводных кораблях и подводных лодках. Эти ударные средства базируются у побережья Норвегии и представляют "серьезную угрозу" Британии.

"Ракетная угроза сегодня — самая острая проблема с того времени, когда закончилась холодная война", — говорится в докладе.

Герой Фолклендов адмирал Крис Пэрри подтверждает изложенные в докладе озабоченности: "Факт остается фактом: если в ближайшей или среднесрочной перспективе начнется война, мы окажемся в реальной беде, что касается защиты Соединенного Королевства".

Руководство военного ведомства настаивает на необходимости вкладывать дополнительные средства в строительство зенитно-ракетных комплексов "Скай Сейбр", немецких зенитных самоходных установок "Гепард", а также увеличить количество самолетов дальнего радиолокационного обзора "Уэджтейл" с трех до пяти.

В настоящее время в Британии нет бомбоубежищ для населения, и имеется всего девять патрульных противолодочных самолетов "Посейдон-8" для защиты берегов страны. Аналитики утверждают, что для надежной защиты Британских островов необходимо как минимум 15 таких машин.

Правительство также задумалось, как лучше защитить подводную инфраструктуру после того, как было поймано шпионское судно "Янтарь", наносившее на карту важнейшие трубопроводы.

Эксперты по безопасности также предлагают британцам запасаться наборами для выживания на 72 часа, поскольку напряженность усиливается.

Представитель министерства обороны в связи с этим заявил: "Соединенное Королевство в полной мере готово защитить себя от любой угрозы совместно с союзниками по НАТО. Наши военные имеют на вооружении разнообразные современные средства, обеспечивающие многоуровневый подход к противовоздушной и противоракетной обороне".