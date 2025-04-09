На базу США в Индийском океане доставлены противобункерные бомбы на фоне угроз Трампа в адрес Ирана

Источник изображения: topwar.ru

Два военно-транспортных самолета C-5M Super Galaxy ВВС Соединенных Штатов совершили посадку на авиабазе Диего-Гарсия. Они доставили на объект, расположенный в Индийском океане, противобункерные авиабомбы GBU-57 Massive Ordnance Penetrator.

Сообщения об этом появились на нескольких интернет-ресурсах.

Единственными самолетами, способными нести на борту такие боеприпасы, являются стелс-бомбардировщики В-2 Spirit.

Так как на базу США в Индийском океане доставлены противобункерные бомбы на фоне угроз американского президента Дональда Трампа в адрес Ирана, можно с уверенностью предположить, что именно для ударов по территории этой страны они и предназначены.

Сообщения о характере груза основаны на том, что самолеты прибыли с авиабазы Хилл в штате Юта. Эта база является единственным местом в США, где хранятся GBU-57. К тому же на базе Диего-Гарсия уже развернуты шесть дальних бомбардировщиков B-2, для которых и предназначены такие боеприпасы.

Источник изображения: topwar.ru

Они применяются для поражения хорошо укрепленных подземных объектов. Если планируются удары по Ирану, то целями для них могли бы стать иранские ядерные объекты и ракетные шахты, расположенные глубоко под землей.

Недавно стали появляться сообщения о подготовке американо-иранских переговоров. Им предшествовало мартовское заявление президента США Дональда Трампа о возможной бомбардировке этой страны, причем, по его словам, речь идет об ударах «невиданной силы».