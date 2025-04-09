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Военное обозрение

МИД РФ: Москва не обязана оказывать Ирану военную помощь в случае атаки США

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Источник изображения: topwar.ru

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко напомнил, что, согласно условиям договора о партнерстве, Россия не будет обязана оказывать Ирану военную помощь в случае атаки со стороны США или любой другой страны. Однако Москва будет предпринимать определенные меры, направленные на урегулирование создавшейся ситуации. Российский дипломат подчеркнул, что возможная атака США на Иран грозит всему региону самыми плачевными последствиями.

Выступая в Госдуме на ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и Ираном, Руденко констатировал, что документ не представляет собой договор о военном союзе и не накладывает на Россию обязательства оказывать военную помощь в случае возможной атаки США. Однако в договоре присутствуют статьи, касающиеся развития военно-технического сотрудничества и разнопланового военного взаимодействия между странами.

Между тем президент США Дональд Трамп предупредил, что Иран рискует оказаться в весьма сложном и опасном положении, если не удастся достигнуть желаемых результатов дипломатическим путем. В свою очередь президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран готов к переговорам, однако не стремится достигнуть договоренностей любой ценой. Кроме того, Пезешкиан подтвердил, что Тегеран намерен в случае возникновения угроз защищать свои военные и ядерные разработки.

Переговорный процесс между Вашингтоном и Тегераном проходит в условиях высокой напряженности, поскольку Иран продолжает придерживаться позиций защиты своих национальных интересов, а США не желают отходить от жесткой линии недопущения ядерного вооружения Тегерана.

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