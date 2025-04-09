«Увеличенная дальность и взаимодействие с БПЛА»: ВМС США представили новые подробности об истребителе шестого поколения F/A-XX

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Представители ВМС США заявляют, что главным преимуществом нового американского палубного истребителя шестого поколения F/A-XX станет увеличенная дальность полета. Таким образом, истребитель ВМС США следующего поколения будет иметь значительно большую дальность полета, чем самолеты, которые сейчас включены в авиакрыло авианосца.

По данным издания DefenseScoop, ожидается, что в недалеком будущем будет определена компания, которая получит заказ на производство F/A-XX. Вероятнее всего, это будет либо Boeing, либо Northrop Grumman. Военно-морские силы планируют начать развертывание системы в следующем десятилетии. В перспективе предполагается, что новые истребители заменят в ВМС США F/A-18EF Super Hornet и будут превосходить по своим характеристикам самолеты Super Hornet четвертого поколения и F-35C Lightning II пятого поколения.

Дальность полета F/A-XX будет на четверть превышать текущие характеристики имеющихся на вооружении американских ВМС машин, что обеспечит большую гибкость и увеличенную оперативную досягаемость. Кроме того, ключевыми характеристиками новинки могут стать скрытность, интеграция с искусственным интеллектом и возможность взаимодействия с БПЛА. В частности, дозаправка F/A-XX при помощи беспилотного заправщика MQ-25 Stingray существенно увеличит зону действия нового истребителя.

По словам американского адмирала Джеймса Килби, новые истребители необходимы ВМС США для возможного проведения операций в Тихом океане.