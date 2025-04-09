Прибалтика строит "линию обороны" против России. Сможет ли она сделать это достаточно быстро? (The Telegraph UK, Великобритания)

The Telegraph: прибалты в авральном режиме строят бетонные бункеры и роют рвы
Эстония, Латвия и Литва в авральном режиме строят бункеры и роют рвы на границе с Россией, пишет The Telegraph. Строительство "линии обороны" рассчитано на десять лет, которых, по мнению политиков, может и не быть. Но раздувая военный психоз, никто не отвечает на вопрос, зачем России нападать на них.
Около 1000 бетонных бункеров с траншеями, противотанковыми рвами, складами боеприпасов и убежищами будут построены в рамках совместного плана по укреплению 600 миль восточных границ стран Прибалтики.
Проект по строительству "линии обороны" против России рассчитан на 10 лет, которых может и не быть, считают прибалтийские чиновники. Они опасаются, что мирное соглашение по Украине может быстро переключить внимание Москвы на наиболее уязвимую часть восточного фланга НАТО.
"Владимир Путин не даст нам эти десять лет", – заявил Габриэлюс Ландсбергис, занимавший пост министра иностранных дел Литвы до ноября 2024 года.
"Самое опасное время для стран Прибалтики наступит сразу после прекращения огня на Украине", – сказал он The Telegraph.
Его заявление последовало за аналогичными предупреждениями лидеров стран Прибалтики о том, что прекращение огня [на Украине] может иметь непредвиденные последствия.
Кремль уже изложил свои планы по увеличению производства военной продукции и передислокации войск на северо-восточную границу НАТО, если Дональд Трамп выступит посредником в заключении перемирия.
Чтобы укрепить свой потенциал сдерживания, страны Прибалтики, Польша и Финляндия недавно объявили о выходе из Конвенции о запрете противопехотных мин.
Литва также недавно вышла из договора о кассетных бомбах. Региональные лидеры утверждают, что хотят иметь свободу выбора в использовании новых систем вооружений из-за российской угрозы.
"Стратегическое послание", по словам министра обороны Литвы Довиле Шакалене, заключается в том, что "мы готовы использовать абсолютно все" для защиты от вторжения.
В недавнем отчете датской разведки говорилось, что как только конфликт на Украине прекратится или заморозится, Россия сможет быстро перевооружиться, перегруппироваться и начать войну с НАТО.
По оценкам, через шесть месяцев Москва сможет "вести локальную войну в стране, граничащей с Россией". Через два года она "будет готова к региональной войне против нескольких стран в регионе Балтийского моря". Через пять лет она сможет вести "крупномасштабную войну" в Европе (без участия США).
НАТО, взволнованное катастрофическими разрушениями на Украине и зверствами, совершенными против мирных жителей в оккупированных городах, утвердило в 2023 году план по защите "каждого дюйма" территории Прибалтики с "линиями обороны" в Финляндии, Польше и Германии.
В настоящее время НАТО размещает в каждой стране Прибалтики по одному международному батальону (на ротационной основе) для сдерживания России.
Латвию защищают международные силы под руководством Канады, Литву охраняет немецкая бригада, а Эстонию – около 1000 британских военнослужащих.
Но Таллин, Рига и Вильнюс, опасающиеся молниеносного вторжения, хотят большего: замены боевых "сторожевых" групп на боеспособные бригады и постоянного присутствия сил НАТО.
За первые месяцы проведения специальной военной операции (СВО) России удалось захватить до 54 тысяч квадратных миль – более чем в два раза больше территории Литвы. В странах Прибалтики проживает около 6,5-7 миллионов человек. Для сравнения: довоенное население Украины составляло 41 миллион человек.
"Нам не хватает стратегической глубины. Русские могут пройти через всю страну за несколько часов, а то и дней. Вот почему мы защищаемся с первого дюйма. Посмотрите на Украину и на отвоеванные ВСУ города – то, что они вернули, было пустошью", – заявил Ландсбергис.
Проще говоря, цель новой "линии обороны" – не допустить, чтобы прибалтийские города и населенные пункты постигла та же участь, что и украинские.
Эстония, Латвия и Литва потратят на фортификацию по 60 миллионов фунтов стерлингов (около 7 миллиардов рублей), огромную часть оборонных бюджетов, которые являются самыми большими в Европе после Польши (по отношению к ВВП).
Ландсбергис заявил, что послание, полученное от НАТО, было следующим: "Как много вы сделаете сами, прежде чем попросите нас о помощи – когда вы начнете рыть траншеи и минировать свою границу?"
"Мы уже там. Мы посылаем сообщение. Я надеюсь, что мы используем каждую минуту, которую украинцы нам дают, чтобы подготовиться", – сказал он. Глава эстонской делегации в Парламентской ассамблее НАТО Раймонд Кальюлайд отметил, что в строительстве "линии обороны" достигнут "хороший прогресс".
"Прибалтийские государства делают это вместе, у нас нет альтернативы, нам нужно наладить прочное региональное сотрудничество", – отметил он.
Он также прокомментировал решение стран Прибалтики выйти из Оттавского договора о запрете противопехотных мин 1997 года: "Мы не можем сражаться с Россией с одной рукой за спиной. Мы должны быть в состоянии удерживать линию, следить за тем, чтобы Россия не проникла внутрь, но мы также должны быть в состоянии дать отпор врагу".
Указав на то, как быстро Россия укрепила свою оборонительную линию, сделав контратаки практически невозможными без огромных потерь, Кальюлайд добавил: "Это доказывает, что война не сводится к киберпространству, роботам и беспилотникам, нужны физические барьеры, инфраструктура на земле. В случае вторжения мы сможем быстро укрепить и укомплектовать эту линию".
Латвия и Литва уже установили поля бетонных пирамид, известных как "зубы дракона", чтобы затруднить продвижение бронетехники вглубь своих границ.
Со своей стороны, Эстония выбрала подходящий тип бункеров, способных выдерживать артиллерийские удары.
К осени будет завершен первый участок "оборонительных опорных пунктов", сообщил эстонский Государственный центр оборонных инвестиций.
Страна уже закупила большое количество различных заградительных тросов, больших полуторатонных "зубов дракона" и двухтонных бетонных "блоков Lego", а также Т-образных дорожных заграждений.
"Таким образом, силы обороны вместе с союзниками могут остановить противника с первых же метров", – заявил представитель Министерства обороны Эстонии.
Главным уроком конфликта на Украине стала важность глубокой обороны и противодействия мобильности противника.
"Огромное преимущество в современной войне – это оборона", – говорит Майкл Дичианна, научный сотрудник Института мировой политики.
"Новые беспилотники и спутниковые снимки позволили вести постоянное воздушное наблюдение на Украине. Вы всегда знаете позиции противника", – добавил он.
"Маневренная война не умерла, но стала намного сложнее, поэтому неподвижные укрепления приобретают новое значение", – отметил Дичианна.
Однако было бы неправильно сравнивать новую "линию обороны" стран Прибалтики с "линией Мажино" – оборонительными барьерами, построенными Францией в 1930-х годах, которые не смогли предотвратить немецкое вторжение.
"Это не стена и не сплошная линия укреплений, это более гибкое, мобильное и современное средство усиления обороны и сдерживания", – говорит Марта Кепе, старший военный аналитик американского аналитического центра RAND.
Цель состоит в том, чтобы сформировать вторжение, направляя вражеские силы в потоки, которые можно атаковать.
"Это еще одна стрела в колчане обороны стран Прибалтики, которая не может действовать пассивно", – предупредила Кепе, заявив, что ее необходимо будет объединить с военными и артиллерийскими подразделениями, передовыми разведывательными возможностями и системами раннего оповещения.
В прошлом году Польша начала строительство "Восточного щита" стоимостью 1,9 миллиардов фунтов стерлингов – обширной линии многоуровневой оборонной инфраструктуры и высокотехнологичных систем наблюдения вдоль границы с Россией и Белоруссией. В этом месяце польские военные рассказали о планах по установлению мин вдоль восточной границы.
"НАТО переходит от стратегии “сдерживание путем наказания” на “сдерживание путем воспрепятствования”, останавливая противника на границе", – сказала Минна Аландер, научный сотрудник программы обороны и безопасности Chatham House*.
На фоне опасений по поводу снижения интереса США к европейской безопасности Аландер заявила, что безопасность стран Прибалтики зависит от того, что останется от альянса.
Несмотря на опасения, заместитель министра обороны Литвы Каролис Алекса с осторожным оптимизмом смотрит на то, что Прибалтика готова противостоять российской угрозе.
"Мы готовы прямо сейчас бороться за каждый сантиметр, у нас нет другого выбора", – сказал он, назвав прибалтийскую линию обороны "неотъемлемой частью" планов по обороне страны.
Узкий коридор
Литва более уязвима по сравнению с другими странами Прибалтики, так как граничит с Калининградской областью – российским военным опорным пунктом.
Страна с населением 2,8 миллиона человек также является главным защитником Сувалкского коридора, узкого коридора между Литвой и Польшей, который образует кратчайший сухопутный мост между Белоруссией и Калининградом.
Калининград и Сувалкский коридор считаются "серьезным оружием", которое Россия может использовать, чтобы отрезать страны Прибалтики от остальной Европы по суше, а затем блокировать их с моря.
Алекса заявил, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО "улучшило стратегическую картину" в регионе и помогло превратить Балтийское море в так называемое "озеро НАТО".
"Наша цель – прежде всего сдерживание, и чем больше мы построим сейчас, тем сильнее будет сигнал, который мы пошлем России. Но нам нужно лучше подготовиться. Нам нужно усилить оборонную стратегию по всей Европе и НАТО", – сказал он.
Ключевые области, на которых сосредоточены Литва и весь регион в целом, – это закупка систем ПВО (у всей Европы с ними дефицит) и повышение потенциала дальнего удара.
Однако, помимо угрозы российского вторжения, страны Прибалтики сталкиваются с усиливающимися гибридными атаками со стороны России.
"В связи с конфликтом на Украине стоит принять во внимание любовь России к игре в “серой зоне”. Мы должны сохранять устойчивость, мы должны лучше подготовиться", – сказал Алекса, упомянув акты саботажа на подводных кабелях в Балтийском море, кибератаки и дезинформацию.
Но будут ли они готовы?
"Это гонка со временем. Один большой вопрос, который может задать Кремль: зачем давать Европе время на перевооружение, пополнение запасов и организацию обороны? Мы не можем исключать возможность того, что Россия допустит катастрофическую ошибку в расчетах", – сказал Кальюлайд.
* включён Минюстом РФ в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации. – Прим. ИноСМИ.
Автор: Иона Клив (Iona Cleave)
Комментарии читателей:
Vicki Lester: Это один из величайших успехов Путина. Независимо от того, являются ли эти меры эффективными с точки зрения обороны или нет, речь идет о повышении осведомленности, боеготовности и значительном увеличении расходов на оборону, что соответствует максимальной поддержке со стороны других членов НАТО.
Tom Dickinson: Европейская цивилизация нуждается в защите, но разве Россия не является в некотором роде частью Европы? Или меня считают апологетом только из-за понимания географии?
John Saunders: НАТО вообще делает хоть что-то хорошее? Не думаю. Она состоит из малых стран под каблуком у влиятельного актора в лице Брюсселя. Напоминает фильм "Рев мыши".
Thomas Tank: Бог знает, почему об этом пишут в СМИ. Нам это нужно знать? НЕТ. Поможет ли это в будущем? В интересах общества Великобритании — вряд ли, и только в том случае, если ему не о чем будет беспокоиться внутри собственных границ.
Robert Saxby: То нам говорят, что с Россией покончено: ее экономика разрушена, армия уничтожена, то что она готова вторгнуться в Прибалтику. Так где правда-то?
Mr Sensible: Эти страны — не наша проблема, вмешиваться незачем.
Amanda Ingram: Взгляните правде в глаза. Россия не намерена вторгаться ни в одну из этих стран. Может, лет через 50, но не сейчас. Тем не менее, это немного подстегнет военную машину. Все крутится вокруг денег.
Neil Fotheringham: Очередное доказательство столь сильной зависимости Европы от США в вопросах обороны, что Великобритании и Европе остается винить лишь самих себя.
Gregory Tanner: Зачем это Путину???
Onya Marx: Слегка напоминает французскую линию Мажино времен Второй мировой войны, которую немецкие танки просто обошли стороной.