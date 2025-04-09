Прибалтика строит "линию обороны" против России. Сможет ли она сделать это достаточно быстро? (The Telegraph UK, Великобритания)

The Telegraph: прибалты в авральном режиме строят бетонные бункеры и роют рвы

Эстония, Латвия и Литва в авральном режиме строят бункеры и роют рвы на границе с Россией, пишет The Telegraph. Строительство "линии обороны" рассчитано на десять лет, которых, по мнению политиков, может и не быть. Но раздувая военный психоз, никто не отвечает на вопрос, зачем России нападать на них.

Около 1000 бетонных бункеров с траншеями, противотанковыми рвами, складами боеприпасов и убежищами будут построены в рамках совместного плана по укреплению 600 миль восточных границ стран Прибалтики.

Проект по строительству "линии обороны" против России рассчитан на 10 лет, которых может и не быть, считают прибалтийские чиновники. Они опасаются, что мирное соглашение по Украине может быстро переключить внимание Москвы на наиболее уязвимую часть восточного фланга НАТО.

"Владимир Путин не даст нам эти десять лет", – заявил Габриэлюс Ландсбергис, занимавший пост министра иностранных дел Литвы до ноября 2024 года.

"Самое опасное время для стран Прибалтики наступит сразу после прекращения огня на Украине", – сказал он The Telegraph.

Его заявление последовало за аналогичными предупреждениями лидеров стран Прибалтики о том, что прекращение огня [на Украине] может иметь непредвиденные последствия.

Кремль уже изложил свои планы по увеличению производства военной продукции и передислокации войск на северо-восточную границу НАТО, если Дональд Трамп выступит посредником в заключении перемирия.

Чтобы укрепить свой потенциал сдерживания, страны Прибалтики, Польша и Финляндия недавно объявили о выходе из Конвенции о запрете противопехотных мин.

Литва также недавно вышла из договора о кассетных бомбах. Региональные лидеры утверждают, что хотят иметь свободу выбора в использовании новых систем вооружений из-за российской угрозы.

"Стратегическое послание", по словам министра обороны Литвы Довиле Шакалене, заключается в том, что "мы готовы использовать абсолютно все" для защиты от вторжения.

В недавнем отчете датской разведки говорилось, что как только конфликт на Украине прекратится или заморозится, Россия сможет быстро перевооружиться, перегруппироваться и начать войну с НАТО.

По оценкам, через шесть месяцев Москва сможет "вести локальную войну в стране, граничащей с Россией". Через два года она "будет готова к региональной войне против нескольких стран в регионе Балтийского моря". Через пять лет она сможет вести "крупномасштабную войну" в Европе (без участия США).

НАТО, взволнованное катастрофическими разрушениями на Украине и зверствами, совершенными против мирных жителей в оккупированных городах, утвердило в 2023 году план по защите "каждого дюйма" территории Прибалтики с "линиями обороны" в Финляндии, Польше и Германии.

В настоящее время НАТО размещает в каждой стране Прибалтики по одному международному батальону (на ротационной основе) для сдерживания России.

Латвию защищают международные силы под руководством Канады, Литву охраняет немецкая бригада, а Эстонию – около 1000 британских военнослужащих.

Но Таллин, Рига и Вильнюс, опасающиеся молниеносного вторжения, хотят большего: замены боевых "сторожевых" групп на боеспособные бригады и постоянного присутствия сил НАТО.

За первые месяцы проведения специальной военной операции (СВО) России удалось захватить до 54 тысяч квадратных миль – более чем в два раза больше территории Литвы. В странах Прибалтики проживает около 6,5-7 миллионов человек. Для сравнения: довоенное население Украины составляло 41 миллион человек.

"Нам не хватает стратегической глубины. Русские могут пройти через всю страну за несколько часов, а то и дней. Вот почему мы защищаемся с первого дюйма. Посмотрите на Украину и на отвоеванные ВСУ города – то, что они вернули, было пустошью", – заявил Ландсбергис.

Проще говоря, цель новой "линии обороны" – не допустить, чтобы прибалтийские города и населенные пункты постигла та же участь, что и украинские.

Эстония, Латвия и Литва потратят на фортификацию по 60 миллионов фунтов стерлингов (около 7 миллиардов рублей), огромную часть оборонных бюджетов, которые являются самыми большими в Европе после Польши (по отношению к ВВП).

Ландсбергис заявил, что послание, полученное от НАТО, было следующим: "Как много вы сделаете сами, прежде чем попросите нас о помощи – когда вы начнете рыть траншеи и минировать свою границу?"

"Мы уже там. Мы посылаем сообщение. Я надеюсь, что мы используем каждую минуту, которую украинцы нам дают, чтобы подготовиться", – сказал он. Глава эстонской делегации в Парламентской ассамблее НАТО Раймонд Кальюлайд отметил, что в строительстве "линии обороны" достигнут "хороший прогресс".

"Прибалтийские государства делают это вместе, у нас нет альтернативы, нам нужно наладить прочное региональное сотрудничество", – отметил он.

Он также прокомментировал решение стран Прибалтики выйти из Оттавского договора о запрете противопехотных мин 1997 года: "Мы не можем сражаться с Россией с одной рукой за спиной. Мы должны быть в состоянии удерживать линию, следить за тем, чтобы Россия не проникла внутрь, но мы также должны быть в состоянии дать отпор врагу".

Указав на то, как быстро Россия укрепила свою оборонительную линию, сделав контратаки практически невозможными без огромных потерь, Кальюлайд добавил: "Это доказывает, что война не сводится к киберпространству, роботам и беспилотникам, нужны физические барьеры, инфраструктура на земле. В случае вторжения мы сможем быстро укрепить и укомплектовать эту линию".

Латвия и Литва уже установили поля бетонных пирамид, известных как "зубы дракона", чтобы затруднить продвижение бронетехники вглубь своих границ.

Со своей стороны, Эстония выбрала подходящий тип бункеров, способных выдерживать артиллерийские удары.

К осени будет завершен первый участок "оборонительных опорных пунктов", сообщил эстонский Государственный центр оборонных инвестиций.

Страна уже закупила большое количество различных заградительных тросов, больших полуторатонных "зубов дракона" и двухтонных бетонных "блоков Lego", а также Т-образных дорожных заграждений.

"Таким образом, силы обороны вместе с союзниками могут остановить противника с первых же метров", – заявил представитель Министерства обороны Эстонии.

Главным уроком конфликта на Украине стала важность глубокой обороны и противодействия мобильности противника.

"Огромное преимущество в современной войне – это оборона", – говорит Майкл Дичианна, научный сотрудник Института мировой политики.

"Новые беспилотники и спутниковые снимки позволили вести постоянное воздушное наблюдение на Украине. Вы всегда знаете позиции противника", – добавил он.

"Маневренная война не умерла, но стала намного сложнее, поэтому неподвижные укрепления приобретают новое значение", – отметил Дичианна.

Однако было бы неправильно сравнивать новую "линию обороны" стран Прибалтики с "линией Мажино" – оборонительными барьерами, построенными Францией в 1930-х годах, которые не смогли предотвратить немецкое вторжение.

"Это не стена и не сплошная линия укреплений, это более гибкое, мобильное и современное средство усиления обороны и сдерживания", – говорит Марта Кепе, старший военный аналитик американского аналитического центра RAND.

Цель состоит в том, чтобы сформировать вторжение, направляя вражеские силы в потоки, которые можно атаковать.

"Это еще одна стрела в колчане обороны стран Прибалтики, которая не может действовать пассивно", – предупредила Кепе, заявив, что ее необходимо будет объединить с военными и артиллерийскими подразделениями, передовыми разведывательными возможностями и системами раннего оповещения.

В прошлом году Польша начала строительство "Восточного щита" стоимостью 1,9 миллиардов фунтов стерлингов – обширной линии многоуровневой оборонной инфраструктуры и высокотехнологичных систем наблюдения вдоль границы с Россией и Белоруссией. В этом месяце польские военные рассказали о планах по установлению мин вдоль восточной границы.

"НАТО переходит от стратегии “сдерживание путем наказания” на “сдерживание путем воспрепятствования”, останавливая противника на границе", – сказала Минна Аландер, научный сотрудник программы обороны и безопасности Chatham House*.

На фоне опасений по поводу снижения интереса США к европейской безопасности Аландер заявила, что безопасность стран Прибалтики зависит от того, что останется от альянса.

Несмотря на опасения, заместитель министра обороны Литвы Каролис Алекса с осторожным оптимизмом смотрит на то, что Прибалтика готова противостоять российской угрозе.

"Мы готовы прямо сейчас бороться за каждый сантиметр, у нас нет другого выбора", – сказал он, назвав прибалтийскую линию обороны "неотъемлемой частью" планов по обороне страны.

Узкий коридор

Литва более уязвима по сравнению с другими странами Прибалтики, так как граничит с Калининградской областью – российским военным опорным пунктом.

Страна с населением 2,8 миллиона человек также является главным защитником Сувалкского коридора, узкого коридора между Литвой и Польшей, который образует кратчайший сухопутный мост между Белоруссией и Калининградом.

Калининград и Сувалкский коридор считаются "серьезным оружием", которое Россия может использовать, чтобы отрезать страны Прибалтики от остальной Европы по суше, а затем блокировать их с моря.

Алекса заявил, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО "улучшило стратегическую картину" в регионе и помогло превратить Балтийское море в так называемое "озеро НАТО".

"Наша цель – прежде всего сдерживание, и чем больше мы построим сейчас, тем сильнее будет сигнал, который мы пошлем России. Но нам нужно лучше подготовиться. Нам нужно усилить оборонную стратегию по всей Европе и НАТО", – сказал он.

Ключевые области, на которых сосредоточены Литва и весь регион в целом, – это закупка систем ПВО (у всей Европы с ними дефицит) и повышение потенциала дальнего удара.

Однако, помимо угрозы российского вторжения, страны Прибалтики сталкиваются с усиливающимися гибридными атаками со стороны России.

"В связи с конфликтом на Украине стоит принять во внимание любовь России к игре в “серой зоне”. Мы должны сохранять устойчивость, мы должны лучше подготовиться", – сказал Алекса, упомянув акты саботажа на подводных кабелях в Балтийском море, кибератаки и дезинформацию.

Но будут ли они готовы?

"Это гонка со временем. Один большой вопрос, который может задать Кремль: зачем давать Европе время на перевооружение, пополнение запасов и организацию обороны? Мы не можем исключать возможность того, что Россия допустит катастрофическую ошибку в расчетах", – сказал Кальюлайд.

* включён Минюстом РФ в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации. – Прим. ИноСМИ.

Автор: Иона Клив (Iona Cleave)

Комментарии читателей:

Vicki Lester: Это один из величайших успехов Путина. Независимо от того, являются ли эти меры эффективными с точки зрения обороны или нет, речь идет о повышении осведомленности, боеготовности и значительном увеличении расходов на оборону, что соответствует максимальной поддержке со стороны других членов НАТО.

Tom Dickinson: Европейская цивилизация нуждается в защите, но разве Россия не является в некотором роде частью Европы? Или меня считают апологетом только из-за понимания географии?

John Saunders: НАТО вообще делает хоть что-то хорошее? Не думаю. Она состоит из малых стран под каблуком у влиятельного актора в лице Брюсселя. Напоминает фильм "Рев мыши".

Thomas Tank: Бог знает, почему об этом пишут в СМИ. Нам это нужно знать? НЕТ. Поможет ли это в будущем? В интересах общества Великобритании — вряд ли, и только в том случае, если ему не о чем будет беспокоиться внутри собственных границ.

Robert Saxby: То нам говорят, что с Россией покончено: ее экономика разрушена, армия уничтожена, то что она готова вторгнуться в Прибалтику. Так где правда-то?

Mr Sensible: Эти страны — не наша проблема, вмешиваться незачем.

Amanda Ingram: Взгляните правде в глаза. Россия не намерена вторгаться ни в одну из этих стран. Может, лет через 50, но не сейчас. Тем не менее, это немного подстегнет военную машину. Все крутится вокруг денег.

Neil Fotheringham: Очередное доказательство столь сильной зависимости Европы от США в вопросах обороны, что Великобритании и Европе остается винить лишь самих себя.

Gregory Tanner: Зачем это Путину???

Onya Marx: Слегка напоминает французскую линию Мажино времен Второй мировой войны, которую немецкие танки просто обошли стороной.