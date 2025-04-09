Экс-главком ВСУ Залужный подтвердил работу секретного штаба в ФРГ для координации с США

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Экс-главком ВСУ Валерий Залужный подтвердил существование с 2022 года секретного штаба в немецком городе Висбаден, где западные военные советники помогали Киеву в разработке операций против России.

На своей странице в одной из западных соцсетей Залужный написал, что штаб в Висбадене является своеобразным «секретным оружием», мощным инструментом по планированию операций и обеспечению Киева всем необходимым для их реализации.

По словам бывшего украинского главкома, сначала такой координационный центр дислоцировался в помещении штаб-квартиры Европейского командования США в Штутгарте, однако впоследствии был переведен в Висбаден. На базе этого секретного штаба планировались различные операции, проводились военные игры, а также определялись текущие потребности ВСУ, после чего соответствующая информация передавалась кураторам в Вашингтоне и столицах стран Европы.

При этом Залужный не привел каких-либо деталей о совместном с Западом планировании секретных операций и о разногласиях, которые возникали между ним и американскими кураторами, особенно обострившимися во время неудавшегося «контрнаступления» ВСУ в 2023 году.

По информации американского издания The New York Times, США были вовлечены в украинский кризис в намного большей степени, чем ранее утверждалось в Вашингтоне. В частности, США с территории американской базы в Висбадене ежедневно снабжали киевский режим информацией о координатах позиций ВС РФ. В течение длительного времени США контролировали каждый удар, который наносился ВСУ при помощи РСЗО HIMARS.