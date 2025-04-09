Армия Китая провела масштабные испытания с запуском 16 баллистических ракет по одной цели для тестирования новейшего радара

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Демонстрируя свои постоянно растущие военные возможности, Народно-освободительная армия Китая (НОАК) выпустила 16 баллистических ракет по одной цели в пустыне Гоби для испытания радарной системы следующего поколения, предназначенной для противодействия воздушным атакам.

Уникальная способность радара непрерывно отслеживать 31 ложную цель, одновременно отдавая приоритет семи выбранным реальным угрозам, представляет собой значительный скачок в возможностях страны по защите воздушного пространства. Так ситуацию описывают в самом Китае.

Этот высочайший уровень точности распознавания целей имеет решающее значение в современной войне, где противники часто используют ложные цели и контрмеры, чтобы обхитрить системы обороны.

У американских ВМС на вооружении стоит двухдиапазонная система слежения за ракетами - корабль USNS Howard O. Lorenzen. Её хвалят за способность отслеживать более 1000 целей одновременно. Однако, власти США никогда публично не демонстрировали эффективность Lorenzen в сценариях с боевыми стрельбами.

В создании своей новейшей радарной системы Китай учитывал опыт использования подобных систем других стран, в том числе и США. В октябре прошлого года более 30 иранских баллистических ракет прорвали противовоздушную оборону Израиля, поразив авиабазу Неватим и выявив слабые места даже в самых передовых системах противоракетного щита. Похожий сценарий был воспроизведен НОАК в недавнем испытании.

Как утверждают эксперты, несмотря на свою мощь, поддерживаемая США система Arrow Израиля, с трудом расставляла приоритеты угроз во время воздушной атаки. Для сравнения, система НОАК не только отслеживает обычные баллистические ракеты, но и идентифицирует ложные цели.