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ЦАМТО

ВВС Узбекистана могут стать вторым оператором многоцелевых истребителей 5-го поколения J-35A

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Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 8 апреля. По данным источника, близкого к агентству оборонной промышленности при Минобороны Узбекистана, Пекин дал "зеленый свет" на продажу Ташкенту истребителей пятого поколения J-35A ВВС, сообщает ресурс Avia.pro.

Ресурс отмечает, что информация пока не подтверждена официально, но в социальных сетях уже распространяется видео, на котором запечатлен якобы узбекский пилот, проходящий обучение на китайском самолете. Если эти сведения будут подтверждены, Узбекистан станет вторым иностранным оператором J-35A после Пакистана.

По информации информированных источников, Ташкент ранее рассматривал возможность закупки французских истребителей Rafale, однако в итоге сделал выбор в пользу китайских машин – JF-17 и J-35A. Такой поворот событий может свидетельствовать о переориентации Узбекистана на более доступные и политически нейтральные предложения Пекина, что ставит под вопрос успех европейских производителей, в частности Франции, на постсоветском пространстве, констатирует ресурс Avia.pro.

На данный момент Китай еще не наладил массовое производство J-35A даже для собственных нужд. Основное внимание уделяется палубной версии самолета, предназначенной для оснащения новейшего авианосца "Фуцзянь", который проходит испытания. Это означает, что поставки в Узбекистан, если договоренности действительно достигнуты, начнутся не ранее чем через несколько лет, резюмирует ресурс Avia.pro.

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Страны
Китай
Пакистан
Узбекистан
Франция
Продукция
FC-1
Rafale
Проекты
Авианосец
1 комментарий
№1
09.04.2025 13:47
Рекламная продажа КНР. Возможно даже за бартер. Не по сеньке шапка для узбеков. Миги обслуживать сами не могут. Навязанная китайцами покупка. За лояльные отношения.
+2
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