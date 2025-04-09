Стенограмма интервью генерального секретаря НАТО Марка Рютте в программе "Лицом к нации с Маргарет Бреннан" (CBS News, США)

Марк Рютте: Россия производит в четыре раза больше боеприпасов, чем НАТО

Генсек НАТО Марк Рютте дал интервью каналу CBS News. Чиновник признал, что между союзниками существует напряженность из-за введенных Трампом пошлин и что блоку придется нелегко в противостоянии с Россией, которая производит за год в четыре раза больше боеприпасов, чем весь альянс.

Ниже приводится полная стенограмма интервью с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, которое вышло в эфир в программе "Лицом к нации с Маргарет Бреннан" 6 апреля 2025 года.

Маргарет Бреннан: К нам присоединяется генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, который находится в Брюсселе. Доброе утро.

Марк Рютте: Доброе утро. Рад присоединиться к эфиру.

— На этой неделе у вас было много работы. Я знаю, что НАТО — это оборонительный альянс, а не торговый. Вы и министр Рубио неоднократно говорили, что эта торговая война не влияет на НАТО. Но, со всем уважением, как может эта напряженность между союзниками не оказать никакого влияния? И не опасаетесь ли вы, что европейские страны перейдут на другие, возможно, менее привлекательные рынки, такие как Китай?

— Я не говорю, что это не влияет на отдельных союзников, но это не влияет на альянс в целом. Мы с Марко Рубио на одной волне, потому что альянс нацелен на то, чтобы убедиться, что мы можем противостоять российской угрозе. Мы можем быть уверены, что способны привести Украину, насколько это возможно, коллективно, под руководством США, к прочному и долговременному миру, и именно на этом мы сосредоточились в последние пару дней.

— Джордж Маршалл — человек, который отвечал за план Маршалла и помощь в восстановлении после Второй мировой войны, — связывал экономическое благополучие с политической стабильностью и миром. Не усложняют ли эти противоречия вашу работу?

— Честно говоря, я так не думаю. Да, вы правы, между союзниками существует напряженность из-за этого момента с пошлинами, но это не касается альянса в целом, потому что потенциальное влияние на экономику возможно, но не в такой степени, чтобы это повлияло на нашу коллективную оборону. Это мое твердое убеждение.

— Хорошо. Ведь существует запрос от Соединенных Штатов и ваш собственный призыв увеличить расходы на оборону. Верно? Следующий саммит состоится в июне, и ожидается, что лидеры стран повысят расходы на военный бюджет с 2% до 3%. Администрация Трампа требует, чтобы расходы на оборону страны составляли около 5%. Значит, вы просите об этом. В то же время Соединенные Штаты восстанавливают отношения с Россией. Как убедить членов ЕС тратить больше средств на противодействие угрозе со стороны России в то время, когда США идут на сближение с ней, а также оказывают экономическое давление на Европу?

— Что ж, сначала о российско-американском вопросе. То, что сделал Трамп с момента своего вступления в должность, — это выход из тупика, связанного с этим ужасным конфликтом на Украине, ведь мы должны остановить убийства, мы должны остановить боевые действия, и я благодарю его за это. И мы увидим, насколько далеко сможем продвинуться.

Но я хочу сказать, что тот факт, что американская администрация работает над этим днем и ночью, очень важен. А когда речь заходит о расходах на оборону за последние пару месяцев в европейских странах НАТО, то количество поступающих миллиардов просто ошеломляет. Можете сравнить это со временами холодной войны, если посмотрите на общие расходы на оборону, которые сейчас наращиваются в Европе — и мы должны продолжать это делать, потому что, как я сказал в декабре, если мы будем придерживаться старых 2%, мы не сможем защитить себя через три-пять лет. Но с миллиардами — буквально сотнями миллиардов, поступающими сейчас от европейских стран, например, от Германии, которая выделила полтриллиона, и многих других европейских союзников. Это действительно впечатляет, и это поможет нам, во-первых, иметь более сильный альянс, потому что мы тратим больше и производим больше.

Но, во-вторых, в НАТО — что справедливо, учитывая слова президента Трампа, — должно быть больше равенства в том, что вы [США] тратите на оборону, и в том, что тратим мы, в европейской части НАТО. И это необходимо, чтобы стать более смертоносной организацией.

— Но в то же время, когда президент Трамп призывает к заключению мирного соглашения на Украине, параллельно предпринимаются отдельные усилия по восстановлению отношений США и России. Обсуждается вопрос об открытии дипломатических представительств. Только на этой неделе Кирилл Дмитриев, соратник президента Путина, находящийся под санкциями, был здесь, в Вашингтоне, и, как вы знаете, встречался со Стивом Уиткоффом. В телевизионных интервью он сказал, что США и Россия могли бы работать вместе в области борьбы с терроризмом, освоения Арктики и разработки редкоземельных металлов в России. Так не подрывает ли сближение США и России ваши усилия по противодействию ей?

— Я не уверен, что полностью разделяю вашу оценку того, что США и Россия делают в данный момент. Конечно, я не нахожусь там, где проходят все эти переговоры, но я многое вижу со стороны и слышу от своих американских коллег, включая президента, которого я посетил пару недель назад в ходе очень успешной встречи в Овальном кабинете, а затем во время обеда... Мы прилагаем усилия, чтобы положить конец этому конфликту. И в рамках этих усилий США действительно стараются. Сегодня пятница, и, возможно, в воскресенье, когда вы выйдете в эфир, ситуация изменится, но в пятницу выбор явно остается за русскими. Я считаю, что они действуют недостаточно быстро, и мне кажется, в том числе я слышу от моих американских собеседников, что Россия действительно должна сделать больше, чтобы положить конец этим боевым действиям.

Украинцы очень близки к американской позиции. И нам предстоит увидеть, как далеко американцы смогут зайти в этом вопросе. Но я полностью поддерживаю эти усилия, потому что эта "оборонительная война" была неустойчива в долгосрочной перспективе, так много людей погибло, так много украинской инфраструктуры было повреждено, города были разрушены. Этому должен быть положен конец.

— Но вы только что упомянули министра Рубио, который в пятницу сказал, что администрация Трампа хочет полного прекращения огня на Украине, но русские соглашаются только на частичное. США согласились на него, потому что, по его словам, "это лучше, чем ничего". Вы обеспокоены тем, что Россия диктует условия?

— Нет, не обеспокоен, потому что я говорил с Марко Рубио, я регулярно общаюсь и с другими членами американской администрации. Я думаю, что вы действительно пытаетесь шаг за шагом прийти к ситуации, когда этот конфликт может закончиться. Но, конечно, русские тоже должны стремиться к этому, а в данный момент они, похоже, этого не делают, и вот тут придется нелегко. Но вы, ребята, пытаетесь, американская администрация представляет собой всю силу, которую вы можете проецировать на мировую арену. Вы пытаетесь это сделать, ведь мы знаем, что линия фронта двигалась в неправильном направлении. Мы знаем, что этот конфликт шел в неправильном направлении. Это не могло закончиться хорошо, и уже так много людей погибло, поэтому я очень высоко оцениваю американские усилия.

— По вашей оценке, по оценке НАТО, Владимир Путин не собирается прекращать боевые действия на Украине?

— Мы не знаем. Я думаю, это проверка, и мы увидим...

— Что произойдет, если он не сделает этого? Вы знаете, что —

— Какова будет его реакция на американские предложения.

— Верно, каковы будут последствия? Вы знаете?

— Мне трудно оценивать, но очевидно, что мы должны действовать шаг за шагом. До января этого года не происходило ничего, что могло бы привести к окончанию этого конфликта. После инаугурации президент Трамп начал этот процесс. И это может занять больше времени, чем нам хотелось бы, но он пытается, проверяет русских, насколько серьезно они настроены. Нам предстоит увидеть в ближайшие недели, как далеко он сможет зайти, и я поддерживаю его.

— Понимаю. Генерал Каволи, которого вы хорошо знаете как Верховного главнокомандующего НАТО, а также американские генералы здесь, в Вашингтоне, дают показания на этой неделе. По его словам, Россия намерена ослабить лидерство и влияние США. Она активно проводит кампанию по дестабилизации в Европе, чтобы поставить США перед стратегическими дилеммами. Что же происходит с членами НАТО, и преуспевает ли Россия в этой кампании по дестабилизации?

— Крис Каволи — верховный главнокомандующий НАТО в Европе. Он абсолютно прав. Мы видим в Европе, а также в США, и все же позвольте мне говорить от имени европейской части НАТО, что русские устраивают кибератаки, покушения на убийство, глушат коммерческие самолеты в Балтийском регионе, совершают кибератаки на национальную службу здравоохранения в Великобритании, разрушают важнейшую подводную инфраструктуру между странами Балтии и Финляндией и в других частях Балтики, на Балтийском побережье (все эти обвинения совершенно бездоказательны. – Прим. ИноСМИ). Они проводят эту кампанию. Хорошая новость заключается в том, что как НАТО, мы гораздо, гораздо лучше не только оцениваем происходящее, но и следим за тем, чтобы предотвратить следующие шаги в этой кампании. И русские ненавидят нас за это, а мы должны это делать, так что Каволи здесь совершенно прав.

— То есть кампания по дестабилизации не прекращалась и не приостанавливалась, пока предпринимались попытки посредничества в установлении мира?

— Я имею в виду, что вся эта кампания продолжается уже несколько лет, и у меня нет ежедневной оценки по шкале от 1 до 10 того, насколько сильно ее влияние. Но мы получаем сообщения о том, что русские по-прежнему очень активны. Мы все еще беспокоимся, например, о критически важной подводной инфраструктуре. Но благодаря Крису Каволи и его роли Верховного главнокомандующего НАТО в Европе, мы менее чем за 10 дней объединили усилия европейских стран НАТО в Балтийском море, чтобы затруднить русским дальнейшие действия. И опять же, они ненавидят нас за это, и мне это нравится.

— Сейчас в Европе дислоцировано около 90 тысяч или более американских военнослужащих. Министр Хегсет сказал, что Европа должна понимать, что это присутствие не будет длиться вечно. Вы говорите, что США привержены НАТО, но есть ли у вас какие-либо представления о том, насколько быстрым или значительным может быть такое сокращение, о котором говорит Хегсет, и существует ли резервный план НАТО?

— Конкретных планов по сокращению нет. Что мы знаем, и Пит Хегсет очень четко сказал об этом, так это то, что эта администрация США — а это, кстати, политика США с 2010 года — стремится больше развернуться в сторону Азии, в сторону Индо-Тихоокеанского региона. И мы договорились, что будем делать все необходимое без каких-либо сюрпризов. Так что если необходимо сократить или развернуться в сторону Азии, то мы должны сделать это таким образом, чтобы действительно компенсировать потери, не торопясь, шаг за шагом, потому что это важно, ведь это касается и общей обороны, и территории НАТО.

И в то же время я полностью признаю тот факт, что для США существуют и другие направления, не только Евро-Атлантическое, но и Индо-Тихоокеанское. И, кстати, благодаря президенту Трампу и его позиции по этому вопросу, мы как НАТО будем все более активны в Индо-Тихоокеанском регионе вместе с нашими партнерами. На следующей неделе я посещу Японию и проведу там встречи с высшим руководством, чтобы понять, как мы можем усилить те прочные отношения, которые у нас уже есть со странами Индо-Тихоокеанского региона.

— Хочу спросить вас о ядерном сдерживании. США и Великобритания являются ядерными державами, и они, в свою очередь, обеспечивают определенную защиту НАТО. Лидеры Германии, Польши и Франции недавно говорили о расширении ядерного "зонта", потому что они обеспокоены тем, что США не будут столь привержены их защите. Были ли у вас разговоры об альтернативе американскому ядерному "зонту" или о привлечении арсенала Франции?

— Нет, не было. И Марко Рубио на этой неделе в основном повторил то, что президент Трамп уже трижды говорил по телевидению: что США полностью привержены НАТО, полностью привержены Пятой статье. Это включает в себя то, что США являются абсолютным гарантом, посредством ядерного сдерживания, для территории НАТО, включая, в особенности, конечно, европейскую часть НАТО.

— Значит, французы ошибаются, когда говорят об этом?

— Я призываю своих европейских коллег включить телевизор и иногда слушать высшее американское руководство, когда речь заходит о НАТО, вместо того чтобы постоянно беспокоиться о том, "привержены ли США НАТО?". Ответ "да" постоянно звучит из американской системы в течение последних трех месяцев. В том числе мы ожидаем, что европейская часть НАТО и канадская часть продолжат наращивать расходы на оборону, потому что это справедливо, и мы это делаем. И это хорошие новости.

— Верно. Это не моя оценка. Это мнение лидеров Франции, Польши и Германии, как вы знаете. Вы выразили озабоченность тем, что Китай собирается создать тысячу ядерных боеголовок к 2030 году. Является ли это прямой угрозой для НАТО?

— Да. Это прямая угроза стабильности во всем мире, включая территорию НАТО, абсолютно точно. В настоящее время у Китая больше кораблей ВМС, чем у Соединенных Штатов. У нас есть проблема, у американской части НАТО, у канадской части НАТО, у европейской части НАТО, в том, что мы не производим достаточно оборонной промышленной продукции. Мы производим за полный год боеприпасов столько, сколько Россия производит за три месяца. Для сравнения, российская экономика составляет всего 5% от экономики стран НАТО. Таким образом, общая экономика НАТО в 20 раз больше, чем российская, а Россия производит в четыре раза больше боеприпасов, чем весь альянс за год. Это совершенно безумно, и именно поэтому мы с президентом и другими высшими руководителями США, а также с европейскими союзниками, обсуждали, что необходимо не только увеличивать расходы, но и наращивать производство в сфере оборонной промышленности. Это подразумевает сокращение бюрократических проволочек, как в США, так и в Европе.

— Просто чтобы быстро прояснить, ядерный арсенал Китая — это прямая угроза для НАТО?

— Что ж, он там не для того, чтобы использоваться против Китая. Так что он используется в качестве средства сдерживания или любой другой цели. Но я бы сказал в целом: давайте не будем наивными в отношении Китая. Наращивание их вооруженных сил происходит невероятными темпами. И когда мы говорим об Украине и о том, как привести Украину к прочному миру, давайте не будем забывать, что Россия работает с Северной Кореей, Китаем и Ираном. И что в конечном итоге за тем, что из этого получится, наблюдает один зритель. Это генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин. И он будет оценивать, кто окажется в выигрыше, когда сделка по Украине будет заключена — Запад или Россия? И если это будет Россия, то он начнет думать о своих территориальных претензиях в Индо-Тихоокеанском регионе. А мы знаем, что они у него есть. Взять хотя бы Тайвань и так далее. Так что есть большие риски, и именно поэтому мы должны привести Украину к прочному миру, чтобы Путин никогда больше не пытался это сделать.

— Господин Генеральный секретарь, спасибо, что уделили нам время.

—Спасибо.