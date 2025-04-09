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Военное обозрение

ВМС Украины потеряли один из трёх переданных Британией вертолётов Sea King по «техническим причинам»

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Источник изображения: topwar.ru

Военно-морские силы Украины потеряли один из трех переданных Британией вертолетов Sea King, машина упала во время полета по «техническим причинам». Об этом стало известно из решения Ленинского районного суда Николаева.

Как следует из документов, инцидент с вертолетом произошел 22 февраля 2025 года. При взлете вертолета экипаж доложил о существенной вибрации, после чего машину закрутило вокруг своей оси. Вертолет рухнул на землю с высоты не более семи метров недалеко от посадочной площадки. В результате экипаж отделался травмами различной степени тяжести, сам вертолет оказался сильно поврежден, его восстановлением заниматься никто не будет.

О поставке трех списанных вертолетов Украине в ноябре 2022 года объявило Минобороны Великобритании. Поставки машин велись с начала 2023 года, вертолеты передавались по одному, третий и он же последний прибыл на Украину в мае 2023 года.

Все три вертолета постройки конца 70-х — начала 80-х годов прошлого века входили в состав ВМС Великобритании и были списаны в 2015—2016 годах, поскольку данная модель вертолета была снята с вооружения британского флота. Два вертолета использовались для подготовки немецких пилотов, еще один находился на хранении.

В ВМС Украины их планировали использовать в качестве поисково-спасательных, хотя не исключали и вариант с поиском российских подлодок в Черном море.

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Великобритания
Украина
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