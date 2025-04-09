Непрямые переговоры Вашингтона и Ирана пройдут в Омане - СМИ

Трамп своими заявлениями о прямых переговорах с Ираном пытается повлиять на общественное мнение

Вашингтон. 8 апреля. ИНТЕРФАКС - Непрямые переговоры США и Ирана планируется провести в субботу в Омане, сообщает журналист издания New York Times Фарназ Фассихи со ссылкой на осведомленные источники.

"Три иранских чиновника сообщили мне, что Иран и США планируют встретиться в субботу в Омане для непрямых переговоров", - написала Фассихи в соцсети X.

По словам ее источников, Иран заявил Вашингтону, что открыт и готов к прямым переговорам, если первый раунд пройдет успешно.

Тем временем портал Axios со ссылкой на осведомленные источники сообщил, что, по мнению премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, шансы на заключение ядерной сделки между США и Ираном крайне малы.

Как заявили собеседники, израильский лидер на встрече с Трампом в понедельник намерен представить, как "должна выглядеть хорошая сделка".

"Нетаньяху хочет использовать ливийскую модель. Полный демонтаж иранской ядерной программы", - сказал чиновник.

Он также добавил, что Нетаньяху хочет достичь взаимопонимания с Трампом по поводу нанесения удара по ядерным объектам Ирана, когда дипломатия потерпит неудачу.

Между тем иранское новостное агентство Nour News поставило под сомнение заявление президента США о переговорах с Ираном.

СМИ назвало это заявление "психологической операцией, направленной на то, чтобы повлиять на внутреннее и зарубежное общественное мнение".

"(Это) не является показателем дипломатической реальности, а скорее умной попыткой повлиять на общественное мнение ", - говорится в сообщении.

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил иранским государственным СМИ: "Идея прямых переговоров неоднократно отвергалась нами, но мы готовы к непрямым переговорам при посредничестве Омана".

Трамп заявил в понедельник, что США и Иран проводят прямые переговоры по иранской ядерной проблеме.

"У нас есть прямые переговоры с Ираном", - сказал он журналистам в Белом доме. Позже он пояснил, что контакты состоятся в субботу "почти на высшем уровне".

"Надеюсь, эти переговоры принесут результаты", - добавил он.

По мнению Трампа, новое соглашение с Ираном "будет отличаться" от соглашения по атому между Тегераном и "шестеркой" международных посредников.