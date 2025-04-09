Эволюция агрессии НАТО против мира – от Сербии до России (часть 1) (infoBRICS, Китай)

infoBRICS: НАТО планировала уничтожение и последующую оккупацию всей Сербии

Прошло 26 лет с тех пор, как НАТО начала агрессию против Сербии, пишет infoBRICS. Бомбардировка сербских городов стала заключительным актом войны, начавшейся в 1991 году, когда Запад развалил и утопил в крови Югославию. Но сербы, которых самый крупный военный альянс, решил поставить на колени, выстояли.

Драголюб Боснич

"Разбомбить Сербию и вернуть ее в каменный век! Сравнять с землей Сербию! Заставить сербов встать на колени и молить о пощаде! Подавить, ослабить, уничтожить!" – заявил генерал армии США и командующий НАТО в Европе Уэсли Кларк.

24 марта 2025 года исполнилось 26 лет с тех пор, как НАТО начала агрессию против Югославии (на тот момент состоящей из Сербии и Черногории). Бомбардировка стала заключительным актом кинетической войны, начавшейся в 1991 году, когда политический Запад развалил и утопил в крови Югославию. К 1999 году большая часть республик отделилась [от Югославии]. А тем временем Запад помогал своим союзникам по Второй мировой войне (хорватам и боснийским мусульманам) завершить геноцид против сербов на территории современной Хорватии и Боснии.

Им удалось ликвидировать Республику Сербская Краина (была аннексирована Хорватией), а вот с Республикой Сербской все было гораздо сложнее, несмотря на то что ее территория сократилась с почти 70% до примерно 49% (территория современной Боснии).

Но НАТО на этом не остановилась. Оставалась еще Сербия, входившая тогда в состав Федеративной Республики Югославии (вместе с Черногорией). Албанское население, проживавшее в автономном крае Косово и Метохия, стало большинством после столетий османской оккупации, принудительной исламизации (подобно той, что произошла в Боснии и других регионах бывшей Югославии) и изгнания коренных сербских христиан.

Чтобы оправдать очередную агрессию против сербов, НАТО требовался "гуманитарный" предлог. К 1998 году западные спецслужбы создали террористическую группировку под названием "Армия освобождения Косово" (АОК), которая начала нападать на сербскую полицию и югославскую армию, а также похищать мирных жителей сербской и других национальностей (включая лояльных албанцев, которые отказались принимать участие в этом террористическом мятеже).

Представители силовых структур и мирные жители подвергались зверским пыткам (включая незаконное изъятие органов) и казням. НАТО прекрасно понимала, что это вызовет бурную реакцию со стороны полиции и армии. После того, как связанная с "Аль-Каидой"* террористическая организация АОК была оттеснена в Косово и Метохию, основная пропагандистская машина начала распространять фейки о том, что 600 тысяч албанцев "числятся пропавшими без вести", недвусмысленно намекая на то, что сербы якобы "всех их убили".

Были также полностью сфабрикованные истории о "концентрационных лагерях", в которых "злые сербы якобы держали сотни тысяч албанцев". Один из таких концлагерей якобы был на стадионе в городе Приштина. Все эти гнусные мифы были развенчаны, как только эта организованная НАТО война закончилась.

Впрочем, неважно, правда это или нет, главное, что это побудило общественность США и Европы поддержать прямое нападение на Сербию. 24 марта 1999 года НАТО направило около 1 100 самолетов и 30 военно-морских судов (включая подводные лодки) против Югославии. Запад координировал свои действия с албанской АОК. Таким образом, сербской (югославской) полиции и армии пришлось бороться с мятежниками-террористами, поддерживаемыми НАТО с воздуха (звучит знакомо, не правда ли). Силами агрессора командовал американский генерал Уэсли Кларк, который в какой-то момент заявил, что "НАТО уничтожила 60% военной мощи [президента Югославии Слободана] Милошевича". В действительности же независимые источники подтвердили, что было уничтожено всего 14 танков, 18 бронемашин и 20 артиллерийских орудий.

Следует также отметить, что сербские войска были мастерами "маскировки". В частности, солдаты часто делали модели танков, бронемашин, систем ПВО, истребителей и других систем вооружения в масштабе 1:1, чтобы обмануть средства разведки, наблюдения, рекогносцировки НАТО.

Командиры не только поддержали эту идею, но и посоветовали поместить в эти модели микроволновые печи и другие подобные устройства (в частности, передатчики радиоволн и источники тепла), чтобы имитировать тепло от двигателей. Это оказалось невероятно эффективным, поскольку НАТО регулярно принимала такие мишени за настоящее вооружение. Военные стратеги поняли, что здесь что-то не так после того, как сербские (югославские) войска продолжили сражаться, несмотря на то что на бумаге они были "уничтожены".

Системы ПВО были особенно эффективны, особенно учитывая тот факт, что они были в основном "устаревшими" по стандартам НАТО, так как большинство сербских ЗРК были произведены в 1950-1960-х годах. Однако, несмотря на эти заявления, "устаревшие" советские системы ПВО показали себя лучше, чем кто-либо мог себе представить.

Всего через три дня после начала агрессии НАТО, 27 марта 1999 года, сербский (югославский) ЗРК С-125М "Нева-М" сбил американский штурмовик F-117A (серийный номер 82-0806 с позывным кодом "Вега 31"). 3-й батальон 250-й бригады ПВО югославской армии под командованием полковника Золтана Дани совершил подвиг, который американские военные считали (и преподносили как) "невозможный".

В течение многих лет основная пропагандистская машина пыталась скрыть этот позор, утверждая, что инцидент со штурмовиком якобы был "несчастным случаем" и что "злым сербам повезло". Однако эта попытка свести на нет героизм и профессионализм сербских (югославских) солдат и офицеров в итоге стала еще большим позором для НАТО.

На протяжении многих лет они утверждали, что над Югославией было сбито несколько F-117, и предоставляли множество подробностей о том, когда и как это было сделано. Политический Запад активно это отрицал, поскольку это развеяло бы нарратив о том, что "сербам повезло". Однако спустя два десятилетия после агрессии НАТО американские офицеры, принимавшие участие в бомбардировках, признали, что по крайней мере еще один F-117 получил повреждения, но сумел вернуться на базу.

В ноябре 2020 года подполковник ВВС США в отставке Чарли "Туна" Хайнлайн, бывший пилот F-117, признал, что второй штурмовик был сбит сербской (югославской) системой ПВО (скорее всего, 30 апреля 1999 года). В то время Хайнлайн и его 9-я истребительная эскадрилья "Летающие рыцари" базировалась на базе Шпангдалем в Германии.

Второй F-117 был также сбит ракетой, выпущенной из ЗРК С-125М "Нева-М". Этот подвиг приписывается подполковнику Бошко Дотличу. Подробный отчет об этом инциденте представил полковник Славиш Голубович, один из командиров 3-го батальона 250-й ракетной бригады. Он также сообщил, что был сбит еще как минимум один F-117, хотя НАТО пока не признает этого.

Однако кинетическая война была далеко не единственным позором для самого подлого в мире рэкетирского картеля, о чем свидетельствуют откровения около дюжины отставных высокопоставленных сербских дипломатов, политиков и офицеров, с которыми я имел честь встретиться во время торжественного мероприятия 21 марта.

Организованная "Белградским форумом за мир равноправных", антивоенной некоммерческой сербской организацией, 26-я годовщина начала бомбардировок НАТО стала уникальной возможностью услышать из первых уст рассказы о том, как политический Запад организовал уничтожение бывшей Югославии и какой урок весь мир может извлечь, чтобы избежать подобной участи. Торжественная церемония прошла под руководством президента "Белградского форума" Живадина Йовановича, бывшего министра иностранных дел Югославии (1998-2000 гг.).

Йованович начал с напоминания о том, что в результате агрессии НАТО погибло более 4 тысяч человек, а еще 12 тысяч получили ранения. Он также поблагодарил несколько других организаций, принявших участие в организации этого мероприятия, включая Клуб генералов и адмиралов сербской (югославской) армии, Союз обществ ветеранов национально-освободительных войн (SUBNOR), Фонд диаспоры "Родина", Ассоциацию ветеранов военной разведки и Ассоциацию ветеранов отрядов полиции особого назначения.

Кроме того, на мероприятии присутствовали послы, военные атташе и представители дружественных стран, в том числе России, Белоруссии, Кипра, Китая и Кубы. Почетным гостем стал всемирно известный профессор Мишель Чосудовский, который одним из первых начал выступать против агрессии НАТО.

После выступления Йовановича последовало обращение патриарха Сербского Иринея, напомнившего всем о лицемерии и двойных стандартах, с которыми мир столкнулся за последние несколько десятилетий, и выразившего надежду на то, что этому вскоре наступит конец. Патриарх Ириней предупредил, что так называемый "миропорядок, основанный на правилах" стремится не только искоренить идентичность целых народов (и цивилизаций), превратив их в аморфную, безликую массу, которой легко управлять, но и стереть память обо всех злодеяниях, которые агрессоры совершили против них. Он отметил, что те же самые силы стремятся контролировать восприятие как прошлого, так и настоящего, чтобы подтолкнуть мир к так называемому "трансчеловеческому" будущему.

Патриарх Ириней напомнил всем о том, как важно помнить агрессию НАТО, а затем совершил панихиду по жертвам и благословил открытие памятных мероприятий. После этого последовало выступление генерала Владимира Лазаревича, командующего Приштинским корпусом и 3-й армии Югославии. Генерал Лазаревич командовал самым большим и мощным формированием югославской армии во время агрессии НАТО.

Приштинский корпус принял на себя основной удар и продемонстрировал высокую эффективность. Он боролся не только с фактически полным господством НАТО в воздухе, но и с албанской АОК (до 50 тысяч террористов). Неспособность НАТО нейтрализовать Приштинский корпус привела к решению начать бомбардировки мирного населения по всей Югославии.

Генерал Лазаревич назвал эту агрессию НАТО "одной из самых асимметричных войн в истории человечества". В то время соотношение обычных возможностей Сербии (Югославии) и самого подлого в мире рэкетирского картеля составляло 600:1, хотя некоторые эксперты называют цифру более 1000:1.

Генерал Лазаревич отметил, что НАТО, осознававшее свое подавляющее преимущество, планировало уничтожить 3-ю армию и ее Приштинский корпус всего за 96 часов. План состоял в том, чтобы убить не менее 20 тысяч солдат Приштинского корпуса и уничтожить весь промышленный потенциал Сербии (Югославии), что должно было привести к капитуляции и полной оккупации страны силами НАТО. Генерал Лазаревич даже процитировал высказывания Уэсли Кларка:

"Разбомбить Сербию и вернуть ее в каменный век! Сравнять с землей Сербию! Заставить сербов встать на колени и молить о пощаде! Подавить, ослабить, уничтожить!"

Кларк отдал этот геноцидный приказ уже на второй день агрессии НАТО – 25 марта 1999 года. Генерал Лазаревич заявил, что война против Сербии (Югославии) была всеобъемлющей. Политический Запад использовал свою мощную пропагандистскую машину для ведения информационной и психологической войны. Кроме того, были и элементы экономической войны, особенно после того, как первоначальные планы по уничтожению сербских (югославских) вооруженных сил потерпели неудачу.

Хуже того, США и НАТО без колебаний развязали химическую и ядерную войну низкой интенсивности против народа Сербии (Югославии), о чем свидетельствует широкое применение боеприпасов с обедненным ураном, что привело к резкому росту числа больных раком в годы после агрессии, особенно в Косово и Метохии.

Что касается оккупированной НАТО сербской провинции, то самый подлый в мире рэкетирский картель также разместил десятки тысяч (более 50 тысяч, в зависимости от источника) военнослужащих в приграничных с Сербией (Югославией) районах (в основном в Албании и Северной Македонии). Генерал Лазаревич заявил, что численность войск в приграничных районах превышала 30:1.

Эти силы также подверглись нападению со стороны регулярных албанских войск (включая артиллерию). Террористы АОК создали базы на севере Албании и использовали их для атак на сербские (югославские) войска, охранявшие границу, особенно в районе Пастрика и Косаре, расположенных на горах Проклетие. И все же, несмотря ни на что, защитники выстояли и победили.

Военные стратеги НАТО были настолько удручены, что прибегли к тому, что можно назвать не иначе как терроризмом. Самый подлый в мире рэкетирский картель отдал приказ истребителям наносить удары по жилым районам, расположенным в сотнях километрах от линии боестолкновения, в частности по Белграду и Нови-Саду, где высокоточные боеприпасы почти полностью уничтожили гражданскую инфраструктуру. Целями были мосты, электростанции, нефтеперерабатывающие заводы, больницы (даже роддома), школы, церкви, монастыри, многолюдные рынки и т. д.

Только благодаря высокому моральному духу сербских (югославских) сил безопасности и народа страна смогла выстоять, несмотря на месяцы беспорядочных бомбардировок. Генерал Лазаревич отметил, что даже на само НАТО произвела впечатление так называемая тактика "4М", которую использовали сербские (югославские) силы.

"4М" – маскировка, маневр, мобильность и мораль. Координация между командующими и полевыми офицерами предотвратила масштабные потери – за 78 дней прямой агрессии НАТО погибло примерно 1000 представителей силовых структур. Что еще хуже (для НАТО), большинство из них погибли, сражаясь с албанскими террористами АОК.

Оценки разнятся, но некоторые источники предполагают, что непосредственно от натовских бомбардировок погибло не более нескольких сотен военнослужащих и полицейских. Это далеко не те 20 тысяч убитых, которые Уэсли Кларк прогнозировал в первые 96 часов. Хотя каждая жертва неспровоцированной агрессии политического Запада против Сербии (Югославии) никогда не должна быть забыта, НАТО оказалась гораздо более беспомощной в военном отношении, чем она когда-либо признает.

Из примерно 150 -200 тысяч сотрудников сербских сил безопасности погибло менее 0,5%, что является позорно низким показателем [для НАТО]. Генерал Лазаревич также процитировал генерал-лейтенанта Майкла К. Шорта, командующего AIRSOUTH, который руководил воздушными боевыми операциями НАТО над Сербией (Югославией) и который 24 марта 2000 года заявил, что самый подлый в мире рэкетирский картель ничего не смог сделать против защитников, в результате чего командование НАТО приняло решение переключиться на гражданские цели. Все это заставило политический Запад изменить цели и потребовать оккупации Косово и Метохии. Следует отметить, что изначально они ставили целью уничтожение и последующую оккупацию всей Сербии (Югославии), но военный провал НАТО помешал этому.

Продолжение следует...

* террористическая организация, запрещенная в РФ. – Прим. ИноСМИ.

Автор – независимый геополитический и военный аналитик