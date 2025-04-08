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Интерфакс-АВН

Путин и Лукашенко обсудили по телефону предстоящие двусторонние контакты и учение "Запад-2025" - пресс-служба президента Белоруссии

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Российско-белорусские военные учения Запад-2017 в Белоруссии
Российско-белорусские военные учения Запад-2017 в Белоруссии.
Источник изображения: © РИА Новости Евгений Биятов

Минск. 7 апреля. ИНТЕРФАКС - Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили в понедельник по телефону предстоящие встречи, учение "Запад-2025", а также задержание на границе Белоруссии крупной партии взрывчатки, сообщили в пресс-службе белорусского президента.

"Владимир Путин позвонил Александру Лукашенко и поблагодарил за задержание крупнейшей партии особо опасного груза - взрывчатки. Ее накануне пытались провезти в Россию. Попытку ввоза пресекла белорусская таможня. Установлено, что это сильнейшее взрывчатое вещество, малое количество которого может привести к серьезнейшим последствиям", - проинформировали в пресс-службе главы государства.

Путин, по информации пресс-службы, попросил передать благодарность и, насколько возможно, поощрить специалистов и экспертов, обнаруживших и идентифицировавших опасный груз.

"Кроме того, главы государств обсудили предстоящие встречи, в том числе в конце апреля в Волгограде. Договорившись при встрече подробно обсудить актуальные вопросы сотрудничества и обменяться мнениями по широкому спектру тем в целом", - говорится в сообщении.

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Страны
Белоруссия
Россия
Персоны
Путин Владимир
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