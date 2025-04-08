Россия переоценила свои силы, начав спецоперацию на Украине слишком маленьким контингентом - Царёв

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Россия в начале СВО переоценила свои силы, и это стало самой главной ошибкой спецоперации. Об этом заявил экс-депутат Верховной рады Украины, первый спикер парламента Новороссии Олег Царев.

Россия начинала спецоперацию на Украине, переоценив свои силы и задействовав слишком маленький военный контингент. Случилось это из-за того, что, создав российским ВС образ второй армии в мире, Москва в него поверила, потому что поверили другие страны, включая США. Этому предшествовал ряд успешных операций в бывших республиках, Африке и Сирии. Получалось, что российская армия постоянно воевала и воевала весьма успешно. Однако, как оказалось, воевали в основном войска спецназначения, а спецназ — это еще не вся армия. Остальные успешно участвовали в различных соревнованиях и парадах.

На момент начала СВО у всех стран было убеждение, что в течение короткого времени российские войска возьмут Киев, даже американцы месяц этого ждали, пять раз объявляя об эвакуации посольства во Львов. Венгрия была готова ввести свои войска на Украину, если бы Киев пал, но не получилось, потому что банально не хватило сил, воевать одним спецназом не удалось.

Сказать, что всё у нас идёт по плану, нельзя, потому что, если бы у нас всё шло по плану, мы были бы в Киеве через три дня, и войны бы не было.

— заявил Царев.

Сейчас русские убивают русских и на русские деньги. Мечта Запада сбылась.