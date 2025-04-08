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Военное обозрение

Россия переоценила свои силы, начав спецоперацию на Украине слишком маленьким контингентом - Царёв

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Источник изображения: topwar.ru

Россия в начале СВО переоценила свои силы, и это стало самой главной ошибкой спецоперации. Об этом заявил экс-депутат Верховной рады Украины, первый спикер парламента Новороссии Олег Царев.

Россия начинала спецоперацию на Украине, переоценив свои силы и задействовав слишком маленький военный контингент. Случилось это из-за того, что, создав российским ВС образ второй армии в мире, Москва в него поверила, потому что поверили другие страны, включая США. Этому предшествовал ряд успешных операций в бывших республиках, Африке и Сирии. Получалось, что российская армия постоянно воевала и воевала весьма успешно. Однако, как оказалось, воевали в основном войска спецназначения, а спецназ — это еще не вся армия. Остальные успешно участвовали в различных соревнованиях и парадах.

На момент начала СВО у всех стран было убеждение, что в течение короткого времени российские войска возьмут Киев, даже американцы месяц этого ждали, пять раз объявляя об эвакуации посольства во Львов. Венгрия была готова ввести свои войска на Украину, если бы Киев пал, но не получилось, потому что банально не хватило сил, воевать одним спецназом не удалось.

Сказать, что всё у нас идёт по плану, нельзя, потому что, если бы у нас всё шло по плану, мы были бы в Киеве через три дня, и войны бы не было.

— заявил Царев.

Сейчас русские убивают русских и на русские деньги. Мечта Запада сбылась.

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  • В новости упоминаются
Страны
Венгрия
Россия
Сирия
США
Украина
2 комментария
№1
08.04.2025 21:26
Если фактические цели войны совпадали с декларируемыми, то вывод очевидный. Если не совпадали, то ошибочный.
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№2
08.04.2025 22:18
Цитата, q
Сейчас русские убивают русских и на русские деньги. Мечта Запада сбылась.

А сколько это будет продолжаться и кому что достанется  решают в Вашингтоне и Лондоне....
0
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