ВСУ опубликовали видео с FPV-дроном, который может обнаруживать примерное местоположение станций управления БПЛА

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Украинские военные опубликовали видеоролик с FPV-дроном, оснащенным довольно интересными технологиями, которые в наш век «войны» беспилотников имеют без преувеличения важное значение для действий на поле боя и не только.

Если верить ВСУ, то у дрона на видео имеется встроенный радиопеленгатор, при помощи которого оператор может обнаруживать примерное место расположения станций управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), а также портативных средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Эксперты отмечают, что на фоне растущего масштаба применения беспилотников различных типов на эту идею украинских военных нам как минимум стоит обратить внимание. Тем более что позиции расчетов БПЛА и радиолокационных станций (РЛС) сегодня являются приоритетными целями для противника.

Таким образом, беспилотники, очевидно, в скором времени все больше будут выполнять, помимо прочего, и функцию радиоэлектронной разведки (РЭР).

Тем временем прошлой ночью нашим силам ПВО удалось сбить около двадцати вражеских дронов, тринадцать из которых были нейтрализованы в небе над Азовским морем. Всего же, по данным Минобороны России, за время конфликта противник потерял более 50000 БПЛА различного типа.