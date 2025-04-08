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ЦАМТО

Греция планирует создать эшелонированную систему ПВО в рамках программы стоимостью 2,8 млрд. евро

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Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.
Источник изображения: © Фото : пресс-служба премьер-министра Греции

ЦАМТО, 7 апреля. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис объявил о начале реализации комплексной программы инвестиций в оборону страны стоимостью 25 млрд. евро, центральным элементом которой является проект "Щит Ахиллеса".

Этот проект предусматривает создание эшелонированной системы ПВО оценочной стоимостью 2,8 млрд. евро.

Представленный премьер-министром К.Мицотакисом в парламенте 2 апреля проект "Щит Ахиллеса" представляет собой многоуровневую интегрированную систему противовоздушной обороны, способную противодействовать широкому спектру угроз, включая самолеты, баллистические и крылатые ракеты, беспилотные летательные аппараты, морские платформы и даже подводные лодки.

Как отмечает Armyrecognition.com, рассчитанная на 12 лет амбициозная программа представляет собой не только важнейший проект по модернизации вооруженных сил в течение следующего десятилетия, но и стратегический разворот Греции в видении своей роли в Восточном Средиземноморье и в рамках коллективной обороны НАТО.

Проект "Щит Ахиллеса" предусматривает интеграцию имеющихся активов, таких как зенитный ракетный комплекс "Пэтриот", с передовым вооружением, которое еще предстоит закупить. Как известно, в настоящее время ведутся переговоры с израильской компаний Israel Aerospace Industries (IAI) по вопросу приобретения систем ПВО средней дальности "Барак MX", которые должны заменить российские C-300ПМУ-1.

Важным компонентом программы модернизации также является приобретение 20 истребителей F-35 "Лайтнинг-2", оформленное в письме о принятии предложения, подписанном 25 июля 2024 года. Соглашение включает опцион на закупку 20 дополнительных самолетов. Поставки F-35 планируется начать в 2028 году. При этом первые четыре самолета останутся в США до 2030 года для обучения пилотов. Ожидается, что весь парк F-35 будет введен в эксплуатацию к 2033 году и размещен на авиабазе "Андравида", где в настоящее время размещаются устаревшие F-4 "Фантом-2".

Помимо усовершенствования ВВС, программа предусматривает значительные инвестиции в ВМС, включая закупку новых фрегатов и подводных лодок, а также модернизацию имеющихся подводных лодок "Тип-214".

Для оснащения Сухопутных войск новыми РСЗО в настоящее время ведутся переговоры с израильской Elbit Systems о возможной закупке 36 систем PULS, которая позволяет использовать широкий спектр современных боеприпасов.

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