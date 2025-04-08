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Военное обозрение

В сети подсчитано количество некрологов на украинских военных, что позволяет оценить реальные цифры потерь Украины с февраля 2022 года

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Источник изображения: topwar.ru

В социальных сетях появились публикации о потерях украинской армии за время военных действий с февраля 2022 года.

Информация о потерях ВСУ была собрана в основном на основе некрологов, поэтому эти цифры не окончательные, так как туда не входят не упомянутые в некрологах украинские военные. Кроме того, отмечается, что и в этих данных может быть погрешность до 10%.

В исследование включены и регионы, вошедшие в состав России.

Если ориентироваться по публикуемым данным, то, с позволения сказать, лидерами по потерям являются Львовская область с цифрой в 71456 погибших военнослужащих, Полтавская область – 53817 человек и Харьковская – 53284. Наименьшее количество погибших военнослужащих ВСУ с оккупируемых ими частей ЛНР и ДНР – чуть более 2000 и около 3000 соответственно. Меньше всего некрологов на территории Украины было зафиксировано относительно уроженцев Черновицкой и Одесской областей – 11001 и 11144 погибших соответственно.

Если же сложить общее количество потерь по областям, то получается цифра почти в 600 тысяч украинских военнослужащих. Стоит также добавить, что, по некоторым данным, пропавшими без вести в ВСУ числится еще от 60 до 200 тысяч человек.

Ранее мы сообщали, что только за три месяца 2025 года потери ВСУ превысили 138 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными.

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Страны
Россия
Украина
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