Бюджет на оборону Австралии в 2025/26 ф.г. составит около 40 млрд. долл. США

ЦАМТО, 7 апреля. Правительство Австралии объявило о выделении на оборону в 2025/26 ф.г. 62,7 млрд. австр. долл. (около 40 млрд. долл. США), что означает номинальное увеличение на 5% по сравнению с пересмотренным бюджетом на 2024 ф.г., который составил 59,5 млрд. австр. долл.

Как сообщает Jane’s Defence Weekly, в опубликованном 25 марта документе об оборонном бюджете на 2025/26 ф.г. изложены перспективные оценки, прогнозирующие дальнейший рост расходов. Ассигнования на оборону, как ожидается, возрастут до 65,5 млрд. австр. долл. в 2026/27 ф.г., 72 млрд. австр. долл. – в 2027/28 ф.г. и 79 млрд. австр. долл. – в 2028/29 ф.г.

Прогнозы австралийского правительства указывают на номинальный рост на 5% в 2026/27 ф.г., на 10% – в 2027/28 ф.г. году и на 9,5% – в 2028/29 ф.г., что отражает стратегический курс Австралии на укрепление своего оборонительного потенциала в условиях меняющейся геополитической обстановки.

В рамках бюджета Минобороны на 2025/26 ф.г. Сухопутные войска Австралии, несмотря на самую большую численность персонала среди трех видов ВС, получили лишь около 20% от общего объема финансирования (13 млрд. австр. долл.). Военно-морские силы получили 25% (15,7 млрд. австр. долл.), Военно-воздушные силы – 16% (10 млрд. австр. долл.).

Неравенство в распределении финансирования во многом объясняется приверженностью Австралии альянсу AUKUS с Великобританией и США, который подразумевает приобретение, эксплуатацию и поддержание флота атомных подводных лодок с обычным вооружением. Оборонный бюджет на 2025/26 ф.г. включает почти 2,7 млрд. австр. долл. на программу подводных лодок AUKUS.

Кроме того, 1,9 млрд. австр. долл. выделено на программу строительства фрегатов класса "Хантер" (компания BAE Systems в качестве головного подрядчика поставит ВМС Австралии шесть современных фрегатов к началу 2030-х годов).