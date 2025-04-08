«Этот вопрос можно решить в Белом доме»: гендиректор Eutelsat заявила, что не сможет быстро заменить Starlink для Украины

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Французский оператор спутниковой связи Eutelsat не сможет быстро заменить Starlink для Украины. Об этом заявила генеральный директор компании Ева Бернеке. По ее словам, Киеву следовало бы приложить максимум усилий для того, чтобы США продолжили обеспечение ВСУ спутниковой связью.

Если бы мы должны были взять на себя ответственность за все каналы связи на Украине и для всех ее граждан, мы бы не смогли этого сделать. Давайте будем предельно честны: думаю, что мы можем обеспечить связь для некоторых критически важных государственных служб

– заявила Бернеке.

Она добавила, что Украине лучше иметь несколько вариантов обеспечения армии спутниковой связью.

Работа со Starlink – это зависимость, которую можно решить в Белом доме или в личной резиденции Трампа

– недвусмысленно намекнула гендиректор французского оператора спутниковой связи.

Напомним, западная пресса на протяжении последних нескольких недель активно пишет о том, что США могут лишить Украину доступа к Starlink. При этом подчеркивается, что причиной такого решения являются напряженные отношения Зеленского с Трампом, и на этот шаг Вашингтон может пойти в качестве воспитательной меры для главы киевского режима.

Добавим, что ранее стало известно о том, что Германия уже год финансирует доступ Украины к Eutelsat.