Глава МИД Мали Диоп: страны Сахеля рассчитывают на помощь РФ в создании собственной военной промышленности

ЦАМТО, 7 апреля. Страны, входящие в Альянс государств Сахеля, рассчитывают на помощь РФ в создании собственной военной промышленности, заявил в интервью "РИА Новости" глава МИД Мали Абдулай Диоп.

"Мы уже работаем с Россией по нескольким проектам. Будь то сфера безопасности, дипломатия или экономика, наши страны хотят укрепить свои возможности и развить автономию, чтобы мы могли уйти от моделей зависимости", – сказал малийский министр.

По его словам, приобретение военной техники становится все более растущей потребностью.

"Совместно с российскими оборонными компаниями мы также планируем создать военные мощности, военную промышленность в регионе Сахеля, что снизит нашу зависимость от импорта военной техники и создаст новые рабочие места", – отметил глава малийской дипломатии.

Как напоминает агентство, министры иностранных дел Мали, Буркина-Фасо и Нигера посетили Москву по приглашению Сергея Лаврова в рамках первых в своем роде консультаций между Конфедерацией государств Сахеля и Россией. Как заявил глава МИД Мали "РИА Новости", стороны договорились проводить консультации в регулярном формате, по крайней мере, один раз в год, и следующая встреча состоится в одной из стран Сахеля.