DM: британцев призвали готовить наборы для выживания на трое суток

Британцев призвали готовить наборы для выживания, пишет Daily Mail. По мнению экспертов, запас воды и продуктов на трое суток поможет семьям выжить в случае отключений электроэнергии — которые устроит, конечно же, Россия.

Глен Оуэн, Марк Хукэм

Из-за опасений, что Россия пойдет на подрыв ключевых трубопроводов, советники по безопасности призвали британские семьи подготовить наборы для выживания на трое суток

Задавшись целью достичь “нулевых выхлопов”, Великобритания закрывает угольные электростанции и в результате все больше зависит от поставок газа и электроэнергии из-за рубежа.

Почти 40% поставок газа Великобритания импортирует из Норвегии, при этом бóльшая часть поступает по единственному 1 100-километровому трубопроводу Langeled (“Лангелед”).

Опасения, что русские готовят новые диверсии, обострились в последние месяцы после того, как один из их шпионских кораблей под названием “Янтарь” был обнаружен за съемкой ключевой подводной инфраструктуры Великобритании в Северном море.

Поскольку Великобритания чудом избежала перебоев с электроэнергией прошлой зимой — страну спасли лишь аварийные резервы и импорт электричества по силовому кабелю из Дании, — эксперты по безопасности считают, что британским домохозяйствам следует прислушаться к совету ЕС, который призвал граждан подготовить трехдневный “тревожный” набор для выживания.

В него должны входить вода, непортящиеся продукты, лекарства, радио на батарейках, фонарик, удостоверение личности и швейцарский армейский нож.

Защита ключевой подводной инфраструктуры станет одной из тем Стратегического обзора обороны, который бывший генеральный секретарь НАТО лордом Робертсон представит позднее в этом году.

Ранее Москву увязали с серией диверсий, развернувшихся на Балтике за последние два года, от которых пострадали силовые кабели и трубопроводы. В 2022 году в результате подводного взрыва вышли из строя немецкие газопроводы “Северный поток”.

Кроме того, считается, что именно русские разместили подслушивающие устройства на британских ветряных турбинах, чтобы отслеживать перемещения подводных лодок.

“Мы знаем, что русские сохраняют активность в Северном море и обладают достаточными ресурсами, чтобы парализовать нашу энергетическую сеть”, — сообщил источник газете The Daily Mail.

“Мы должны стать более самодостаточными — причем как можно скорее. И британские семьи должны быть готовы к любым неожиданностям”, — добавил он.

Депутаты полагают, что одержимость Эда Милибэнда идеей “зеленого нуля” сделала Великобританию уязвимее для российского саботажа.

Министр энергетики пообещал сделать Великобританию “сверхдержавой чистой энергетики” — чтобы к 2030 году ископаемое топливо давало не более 5% электроэнергии.

Последняя угольная электростанция страны в Ратклифф-он-Сор в графстве Ноттингемшир закрылась в сентябре прошлого года, проработав с 1967 года.

Двух гигаватт мощности, которые она когда-то выдавала, хватало для питания до двух миллионов домов. В ближайшие несколько лет Великобритания лишится минимум двух атомных электростанций, которые в настоящее время обеспечивают регулярную подачу электроэнергии и стабилизируют всю сеть.

В результате обострится зависимость страны от ветровых и солнечных электростанций (чья выработка резко падает в штиль и пасмурную погоду) при поддержке стареющих газовых электростанций.

Источники отмечают, что энергоснабжение Великобритании в настоящее время поддерживается судами, прибывающими каждую неделю с грузами сжиженного природного газа из Катара или Америки.

Депутат-консерватор Ник Тимоти сказал: “Стремление к обезуглероживанию любой ценой подрывает нашу безопасность, а цены на энергоносители кошмарны для семей и губительны для предпринимателей. Эд Милибэнд усугубляет нашу зависимость от импорта электроэнергии”.

“Однако соединительные линии электропередачи уязвимы для атак враждебных государств, таких как Россия”, — предостерег он. Известно, что Великобритания давно не была так близка к отключениям электроэнергии, как 8 января.

Морозы, отключения ряда соединительных линий и перебои в работе газовых электростанций снизили генерирующие мощности в период пикового спроса.

Кроме того, штиль сократил выработку ветряных электростанций страны. Если бы спрос превысил предложение, операторам были пришлось отключать подачу электричества в отдельных районах. Как сообщают аналитики, вероятнее всего пострадал бы Бирмингем.

Риск снизился лишь после того, как оператор энергетической системы Великобритании выделил почти 17 миллионов фунтов стерлингов, чтобы вернуть в работу две газовые электростанции, а переброшенный из Дании силовой кабель Viking Link был запущен после технического обслуживания раньше запланированного срока для дополнительных поставок.

“Сегодня мы уже сильно зависим от импорта электроэнергии, и в дальнейшем эта зависимость лишь усилится”, — заявил вчера вечером один из наших источников.

“Генеральный директор МИ5 предупредил, что российская военная разведка ГРУ готовит в западных странах диверсии или поджоги. В этом смысле энергетическая инфраструктура — легкая добыча”, — добавил он.

Страх российской диверсии обострился после обрыва четырех кабелей в Балтийском море всего за три месяца.

На Рождество нефтяной танкер повредил ключевой кабель Estlink 2 между Финляндией и Эстонией, волоча якорь по морскому дну.

Министр обороны Джон Хили в прошлом году приказал атомной подводной лодке класса Astute Королевских ВМС всплыть на поверхность в нескольких метрах от российского шпионского корабля “Янтарь” после того, как его заподозрили в нежелательном вмешательстве в работу подводных кабелей в Ирландском море.

Считается, что на борту “Янтаря” имеется трехместный батискаф, пригодный для работы на глубине до шести тысяч метров.

Судно также может запускать дистанционно управляемые и автономные подводные аппараты, которые, как опасаются эксперты по безопасности, могут использоваться для закладывания взрывчатки на трубопроводах.

Важнейший трубопровод Великобритании под названием Langeled проложен от газоперерабатывающего завода в Нюхамне на норвежском острове Госса до газового терминала в Истингтоне в графстве Дарем.

Он поставляет в Великобританию до 26 миллиардов кубометров газа в год — более трети от ежегодного потребления страны. Старший научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований Доктор Сидхарт Каушал сказал: “Энергетика вообще и газ в частности вызывают острую озабоченность. Я бы отметил чрезмерную зависимость от трубопровода Langeled из Норвегии — фактически это единственная точка отказа во всей системе”.

Представитель правительства заявил: “Инвестиции в чистую энергию и экономические возможности, которые она открывает, повысит нашу безопасность и снизит счета к оплате”.

“Кроме того, это устранит зависимость от враждебных государств, с которыми продолжаем бороться. В частности, мы помогаем Украине, поддерживаем наших союзников по НАТО и пресекаем вредоносную деятельность России”, — добавил он.

Источник в правительстве сообщил, что премьер-министр сэр Кир Стармер намерен “возродить наши промышленные центры” посредством масштабных инвестиций в улавливание и хранение углерода и строительство ветровых электростанций.

“Мы сосредоточены на том, чтобы обеспечить необходимую оборону Великобритании, и планируем достичь уровня расходов в 2,5% ВВП к 2027 году”, — подчеркнул источник.

Источник добавил, что официальных призывов к домохозяйствам готовить тревожные наборы для выживания пока не планируется.