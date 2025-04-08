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Интерфакс-АВН

Любая сделка по снижению пошлин должна привести к устранению дефицита торгового баланса США - Трамп

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Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп.
Источник изображения: © AP Photo/ J. Scott Applewhite

Вашингтон. 7 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил, что любая сделка по снижению пошлин с пострадавшими странами должна привести к устранению дефицита торгового баланса США.

"Я разговаривал со многими лидерами: европейскими, азиатскими, со всего мира. Они жаждут заключить сделку. Но я сказал, что у нас не будет дефицита с вашей страной. Мы не собираемся этого делать, потому что для меня дефицит - это потеря. У нас будет профицит или в худшем случае мы выйдем на уровень безубыточности", - заявил Трамп журналистам президентского пресс-пула.

Говоря о странах ЕС, американский лидер заявил, что США "обеспечивают их военными средствами и теряют деньги на торговле".

"Европа нажила на нас состояние. Вы знаете, у Европы также был огромный профицит в торговле с Соединенными Штатами", - отметил он.

"Мы ввели высокие пошлины для Европы. Они садятся за стол переговоров, они хотят поговорить, но никаких разговоров не будет, если они не будут платить нам большие деньги ежегодно", - сказал Трамп.

По его словам, он не может сказать, что произойдет с рынком.

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