Эта новая российская подлодка первой возьмет на вооружение гиперзвуковую ракету “Циркон” (The National Interest, США)

TNI: Россия спустила на воду подлодку "Пермь" проекта 885М “Ясень-М”

Военно-морской флот России пополнился подводной лодкой "Пермь" — уже шестой из проекта 885М “Ясень-М”, пишет TNI. Она первой возьмет на вооружение тактическое ядерное оружие. Подлодки этого класса считаются одними из лучших в мире.

В конце марта президент России Владимир Путин на церемонии в Мурманске объявил о спуске на воду новейшей, шестой по счету, быстроходной атомной ударной подводной лодки проекта 885М “Ясень-М”. Названная в честь города Пермь в западной части Уральского хребта, подводная лодка первой возьмет на вооружение гиперзвуковую ракету “Циркон”.

Дополнительное вооружение расширит ее возможности, отмечает издание The Barents Observer: “В отличие от своих предшественников еще советской разработки, суда “Ясень/Ясень-М” имеют многоцелевую функцию: помимо поисково-ударных задач, они могут поражать морские и сухопутные цели крылатыми ракетами вертикального пуска”.

Это позволит ударным подлодкам нести ядерное оружие, что фактически приравняет их к ПЛАРБ. “Тактическое ядерное оружие было снято с подводных лодок США и России к концу холодной войны, но теперь возвращается на подводный флот России для ведения боевых действий”, — заключает издание The Barents Observer.

Насколько оправдана шумиха вокруг подводной лодки “Ясень-М”?

Хотя многие из военных платформ России представляются откровенно перехваленными, а ее надводный флот находится в поистине плачевном состоянии, подлодки класса “Ясень” по-прежнему считаются одними из лучших в мире.

Подводные лодки с крылатыми ракетами разрабатывались в конце 1980-х годов конструкторским бюро морского машиностроения “Малахит” со штаб-квартирой в Санкт-Петербурге. Изначально они предназначались на замену стареющим атомным ударным подлодкам проекта 971 “Щука-Б” (по классификации НАТО: Akula).

После распада Советского Союза программа продвигалась медленно. Головное судно “Северодвинск” было заложено еще в 1993 году, однако из-за проблем с финансированием вследствие глубокого финансового кризиса уже в следующем десятилетии проект заглох. Вернуться к нему Москва смогла в конце 2000-х годов, однако к тому времени он считался на грани устаревания.

Вместо того, чтобы начинать с нуля, Кремль пошел на глубокую модернизацию этого класса, присвоив ему новый шифр “Ясень-М”. Новый проект вобрал в себя ряд конструктивных изменений и улучшений ключевых характеристик, чтобы нагнать примерно двадцатилетнее отставание между закладкой “Северодвинска” и следующей подводной лодки класса “Ясень” под названием “Казань”.

“Ясень-М” также получил обновленную бортовую электронику и новый реактор КТП-6 — считается, что он значительно снизил уровень шума. Кроме того, длину корпуса немного уменьшили.

Три из пяти действующих лодок “Ясень-М” — “Северодвинск”, “Казань” и “Архангельск” — в настоящее время несут службу в составе Северного флота ВМФ России, а две другие — “Красноярск” и “Новосибирск” — в составе Тихоокеанского. С вводом в эксплуатацию “Перми” к началу следующего года численность флота “Ясеней” в составе ВМФ России будет доведена до шести. Следующие три уже строятся, и еще три запланированы.

Путинская похвала

На прошлой неделе Путин также подчеркнул необходимость развивать военно-морские возможности России — по-видимому, стремясь воспроизвести потенциал советских времен. “Мы считаем, что ВМФ — это одна из основных гарантий безопасности государства, стратегической стабильности в мире в целом, поскольку у нас существует известный стратегический баланс с США, и будем самым бережным образом к этому относиться, будем делать всё своевременно", — пояснил Путин.

Российский лидер заявил, что Москва стремится возродить и модернизировать российский флот посредством масштабных кораблестроительных программ, рассчитанных на перспективу до 2050 года. “Такие подводные лодки и корабли усилят мощь всех наших флотов, будут укреплять безопасность морских рубежей России, Северного морского пути, обеспечат решение задач по защите национальных интересов в различных районах Мирового океана, в том числе в Арктической зоне, которая в условиях обостряющейся глобальной конкуренции приобретает важнейшее экономическое, логистическое, транспортное значение”, — добавил Путин.

Однако Москва столкнулась с той же проблемой, что и Вашингтон: нехваткой судостроительных и ремонтных мощностей. В работе верфи “Севмаш”, специализирующейся на строительстве подлодок, уже возникло множество узких мест. Давно назревшая модернизация была завершена лишь в прошлом году. Более того, Кремлю пришлось перераспределить свой бюджет на нужды продолжающейся спецоперации на Украине.

“Ситуация усугубляется тем, что с началом боевых действий на Украине Россия из-за санкций лишилась доступа к иностранным комплектующим и была вынуждена осваивать производство некоторых узлов подлодок с нуля”, — подчеркивает издание Defense News. Таким образом, как бы Путин ни грезил величием российского флота, его мечты, скорее всего, так и останутся мечтами.

Автор: Петер Сучу (Peter Suciu) — писатель из Мичигана. За двадцатилетнюю карьеру в журналистике сотрудничал с четырьмя десятками журналов, газет и сайтов, опубликовал более 3 200 статей. Регулярно пишет о военной технике, истории огнестрельного оружия, кибербезопасности, политике и международных отношениях. Публиковался в Forbes и Clearance Jobs.