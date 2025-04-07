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Военное обозрение

«На случай ударов по Ирану»: США перебросили в Израиль вторую батарею ПРО THAAD и две батареи ПВО Patriot

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Источник изображения: topwar.ru

Соединённые Штаты продолжают наращивать противовоздушную и противоракетную оборону Израиля, перебросив на территорию еврейского государства вторую батарею противоракетной системы THAAD (Terminal High Altitude Area Defense). Об этом сообщают сразу несколько ближневосточных ресурсов.

По имеющимся данным, США отправили в Израиль не только батарею ПРО THAAD, но и две батареи системы ПВО Patriot. Решение принято на фоне напряженности на Ближнем Востоке, в том числе возможных ударов США по Ирану, если Тегеран откажется участвовать в «переговорах по ядерной программе».

Президент США Дональд Трамп продолжает предупреждать, что Вашингтон может нанести удар по ядерным объектам Ирана, если Тегеран откажется участвовать в переговорах по своей ядерной программе.

— пишет израильская пресса.

Предварительно, две батареи ПВО Patriot были переброшены в Израиль из Южной Кореи по договоренности между Вашингтоном и Сеулом. Переброска временная, но на какой срок не сообщается. ПРО THAAD прибыли в Израиль из Германии, военно-транспортный самолет ВВС США C-5M Super Galaxy вылетел с авиабазы «Рамштайн» и прибыл на авиабазу Неватим в пустыне Негев на юге Израиля.

Первая батарея THAAD была развернута в Израиле в октябре 2024 года по распоряжению бывшего президента США Джо Байдена для защиты от ударов Ирана. Как утверждается, она способна перехватывать баллистические ракеты как в атмосфере Земли, так и в космическом пространстве на высоте от 30 до 150 километров.

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