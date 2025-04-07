The Telegraph: Украина превращается в мировой центр оружейной контрабанды

Украина становится мировым центром контрабандного оружия и боеприпасов, пишет The Telegraph. Помимо западных поставок, ВСУ с помощью Британии налаживают 3D-печать военной техники. "Не может быть! Накачали коррумпированную страну оружием, а теперь удивляются!" — отозвались читатели.

Оружие и беспилотники, оставленные на полях сражений, могут попасть в руки преступных группировок, предупредил Европол.

По окончании конфликта с Россией Украина может превратиться в мировой центр оружейной контрабанды, предупредил правоохранительный орган ЕС. Запасы боевого оружия, беспилотников и боеприпасов, брошенных на полях сражений, после прекращения боевых действий могут попасть в руки преступных группировок, говорится в знаменательном докладе Европола.

В докладе под названием “Изменения в ДНК организованной преступности” утверждается: “Сохраняются опасения, что в краткосрочной и среднесрочной перспективе Украина станет серьезным источником незаконного огнестрельного оружия и боеприпасов”.

США, крупнейший донор военной помощи Украине, заявили в марте, что с начала российской спецоперации в феврале 2022 года они предоставили стране военной помощи на 66,5 миллиарда долларов (51,4 миллиарда фунтов). Помимо прочего, Вашингтон поставил 500 миллионов патронов для стрелкового оружия и более 50 000 гранатометов.

В стостраничном докладе приводятся в пример Западные Балканы. Они стали одним из крупнейших в мире источников незаконного оружия в результате серии этнических конфликтов в Боснии, Хорватии, Сербии и Косово, вспыхнувших после распада Югославии в 1991 году.

“Продолжающийся вооруженный конфликт на Украине служит источником новых угроз нашей внутренней безопасности, — заявил министр внутренних дел Польши Томаш Семоняк. — Отдавая себе в этом отчет, мы должны постоянно выявлять и отслеживать эти угрозы, реагируя оперативно и адекватно”. “Мы также должны быть готовы к новым вызовам по окончании конфликта, включая рост контрабанды оружия и боеприпасов с Украины”, — добавил он.

Бандиты стреляют по полиции из боевого оружия

В докладе отмечается, что большие партии оружейной контрабанды с Украины в ЕС выявляются относительно редко. Испанская полиция уже сталкивалась с тем, что наркобанды вооружены оружием, в свое время подаренным ВСУ членами НАТО. Предполагается, что оружие было выставлено на продажу и куплено в так называемом Даркнете — темном сегменте интернета.

Гражданская гвардия заявила, что боевое оружие в “безупречном состоянии” изымалось в ходе рейдов в Альхесирасе, Кадисе и Альмерии с периодичностью до “двух или трех” раз в месяц. “Они потеряли всякий страх и даже отстреливаются из него, когда мы приезжаем их арестовывать”, — сообщил источник в полиции новостному сайту El Espanol.

В докладе Европола также отмечается, что преступные синдикаты во время внутренних разборок всё чаще пускают в ход взрывные устройства и доработанную пиротехнику. В частности, члены ОПГ используют самодельные взрывные устройства, начиненные порохом, и калечат, ослепляют и просто запугивают своих жертв во время ограблений и даже торговли людьми.

Развитие программного обеспечения на основе искусственного интеллекта также облегчит бандитам производство огнестрельного оружия и изготовление деталей на 3D-принтере, говорится в докладе.

В четверг Министерство обороны Великобритании подписало соглашение с оборонной компанией Babcock International Group о помощи вооруженным силам Украины в налаживании 3D-печати военной техники. Совместно с британской военной компанией QinetiQ фирма получила контракт на апробацию концепции создания цифровых чертежей и файлов военной техники. Затем их можно будет использовать для печати деталей уже на территории Украины.

Генеральный директор отдела сухопутной техники Babcock Том Ньюман заявил: “Мы стремимся предоставить Украине возможность воссоздавать необходимые военные узлы, где и когда требуется. Это новшество строится на нашем инженерном опыте и технологических возможностях и дает нам дополнительные возможности для оптимизации 3D-печати”.

Комментарии читателей

Paul Orndorff

Вот так неожиданность: накачали одну из самых коррумпированных стран на земле оружием на сотни миллиардов долларов, а теперь удивляются, как это оно попало к наркоторговцам и преступникам по всему миру.

MM MM

Да быть того не может! Украина еще до конфликта славилась своей неподкупностью и была образцом моральной чистоты. Я уверен, что так и осталось поныне: в этом чудесном форпосте западной демократии никакие хищения невозможны в принципе.

Geraldine Leale

Да она была центром торговли оружием и прежде. Мафия распродавала еще советское оружие из огромных хранилищ по всей Украине, а потом оно всплывало Афганистане, на Ближнем Востоке, в Мексике и так далее.

Get Labour Out

Какая разительная перемена для Украины: была “стиральной машинкой” для отмыва денег, стала центром оружейной контрабанды.

Ls Bertha

Да контрабанда небось уже давно процветает. Грузы с оружием отправляются один за одним, а в разгар боевых действий контроль и учет не в приоритете.

Sandy Jones

А теперь посмотрите, кто внезапно разбогател на Украине.

Fallen Archangel

Спойлер: уже превратилась. А иначе почему, по-вашему, они отправляют в бой мальчишек со старыми винтовками и беспилотниками из магазина игрушек? Им же выдали оружия на несколько армий. А они его распродали.

Ian Rutherford

Они им барыжат направо и налево. А в Вашингтоне всем плевать. Интересно почему.

ND Lawson

Вы что? Украинцы кристально честные люди, я в газете читал.

Paul O Dare

И в результате мы и понятия не имеем, куда всё делось, — и оружие, и деньги.

Авторы: Макс Стивенс, Киран Келли.