В России испытают беспилотник - охотник за украинскими безэкипажными катерами

Летательный аппарат самолетного типа "Фортуна-Т" оснащен системой искусственного интеллекта и тепловизором

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа "Фортуна-Т" с искусственным интеллектом, предназначенный для охоты за украинскими безэкипажными катерами, испытают в России в апреле. Об этом ТАСС сообщил ведущий инженер Центра беспилотных компетенций с позывным Барс.

"Мы работаем над проектом аппарата "Фортуна-Т", предназначенного для Военно-морского флота РФ. Это беспилотник самолетного типа с системой искусственного интеллекта и тепловизором, который будет охотиться за украинскими безэкипажными катерами. Испытания аппарата пройдут в апреле", - заявил специалист.

По его словам, аппарат будет запускаться без применения различных вспомогательных устройств. "Фортуна-Т" будет выкидываться в воздух и барражировать над поверхностью воды. Сейчас полетное время аппарата составляет три часа с небольшой полезной нагрузкой. Как только наш аппарат засекает на водной глади безэкипажный катер, он в автоматическом режиме наводится на него и поражает", - уточнил официальный представитель организации.