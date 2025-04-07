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ТАСС

В России испытают беспилотник - охотник за украинскими безэкипажными катерами

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Уничтожение украинских безэкипажных катеров силами Черноморского флота ВМФ России в акватории Черного моря
Уничтожение украинских безэкипажных катеров силами Черноморского флота ВМФ России в акватории Черного моря.
Источник изображения: © Минобороны России

Летательный аппарат самолетного типа "Фортуна-Т" оснащен системой искусственного интеллекта и тепловизором

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа "Фортуна-Т" с искусственным интеллектом, предназначенный для охоты за украинскими безэкипажными катерами, испытают в России в апреле. Об этом ТАСС сообщил ведущий инженер Центра беспилотных компетенций с позывным Барс.

"Мы работаем над проектом аппарата "Фортуна-Т", предназначенного для Военно-морского флота РФ. Это беспилотник самолетного типа с системой искусственного интеллекта и тепловизором, который будет охотиться за украинскими безэкипажными катерами. Испытания аппарата пройдут в апреле", - заявил специалист.

По его словам, аппарат будет запускаться без применения различных вспомогательных устройств. "Фортуна-Т" будет выкидываться в воздух и барражировать над поверхностью воды. Сейчас полетное время аппарата составляет три часа с небольшой полезной нагрузкой. Как только наш аппарат засекает на водной глади безэкипажный катер, он в автоматическом режиме наводится на него и поражает", - уточнил официальный представитель организации. 

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Россия
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БПЛА
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