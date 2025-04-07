Японцы намерены провести испытания технологии возобновляемой энергии в космосе для последующего освоения Луны

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Японская компания Honda заявила о планах по проведению испытаний на околоземной орбите технологии возобновляемой энергии. В осуществлении этих планов ей помогут американские компании Sierra Space и Tec-Mesters.

Испытать свою систему электролиза воды под высоким дифференциальным давлением Honda хочет на Международной космической станции (МКС). Электролизная установка от Honda будет создана с учётом опыта работы в невесомости компании Tec-Masters. В космос её доставят на ракетоплане Dream Chaser компании Sierra Space.

Этот проект является частью концепции по созданию системы на регенеративных топливных элементах, которая могла бы обеспечить передовое накопление энергии, способное поддерживать жизнь человека на поверхности Луны.

Планируется, что в течение лунного дня будет использоваться электроэнергия, вырабатываемая солнцем, а затем установка от Honda будет производить водород и кислород из воды. После того, как топливные элементы вырабатывают электроэнергию, единственным побочным продуктом является вода, которая возвращается обратно в систему электролиза воды для создания замкнутого энергетического цикла. Этот процесс аналогичен тому, как работает домашняя солнечная батарея на Земле, где используется дневное солнечное электричество, а избыточная энергия накапливается в домашних батареях для обеспечения энергией в течение всей ночи.

Японцы проведут испытания основной части своей системы электролиза воды, чтобы проверить ее эффективность и надежность в условиях микрогравитации на МКС. Для проведения испытаний на МКС Honda сотрудничает, как уже упоминалось, с ведущей коммерческой космической компанией Sierra Space и ведущей технологической компанией Tec-Masters из США.