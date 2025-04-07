Войти
Военное обозрение

Японцы намерены провести испытания технологии возобновляемой энергии в космосе для последующего освоения Луны

459
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Японская компания Honda заявила о планах по проведению испытаний на околоземной орбите технологии возобновляемой энергии. В осуществлении этих планов ей помогут американские компании Sierra Space и Tec-Mesters.

Испытать свою систему электролиза воды под высоким дифференциальным давлением Honda хочет на Международной космической станции (МКС). Электролизная установка от Honda будет создана с учётом опыта работы в невесомости компании Tec-Masters. В космос её доставят на ракетоплане Dream Chaser компании Sierra Space.

Этот проект является частью концепции по созданию системы на регенеративных топливных элементах, которая могла бы обеспечить передовое накопление энергии, способное поддерживать жизнь человека на поверхности Луны.

Планируется, что в течение лунного дня будет использоваться электроэнергия, вырабатываемая солнцем, а затем установка от Honda будет производить водород и кислород из воды. После того, как топливные элементы вырабатывают электроэнергию, единственным побочным продуктом является вода, которая возвращается обратно в систему электролиза воды для создания замкнутого энергетического цикла. Этот процесс аналогичен тому, как работает домашняя солнечная батарея на Земле, где используется дневное солнечное электричество, а избыточная энергия накапливается в домашних батареях для обеспечения энергией в течение всей ночи.

Японцы проведут испытания основной части своей системы электролиза воды, чтобы проверить ее эффективность и надежность в условиях микрогравитации на МКС. Для проведения испытаний на МКС Honda сотрудничает, как уже упоминалось, с ведущей коммерческой космической компанией Sierra Space и ведущей технологической компанией Tec-Masters из США.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Япония
Продукция
Dream Chaser
Проекты
Луна
МКС
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.04 20:59
  • 8368
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 07.04 20:18
  • 6
«Не в пользу российской машины»: 38-й НИИИ БТ МО завершил испытания трофейной американской БМП Bradley M2A2 ODS SA
  • 07.04 19:38
  • 1
Бразилия приобретает британские десантные вертолётные корабли-доки Albion и Bulwark
  • 07.04 19:35
  • 0
О литературоцентричности России, и ее последствиях.
  • 07.04 19:13
  • 1
Россия обеспокоена рядом вопросов глобальной безопасности, их надо решать - Дмитриев
  • 07.04 17:06
  • 2
Генсек НАТО заявил, что РФ должна действовать быстрее в украинском урегулировании
  • 07.04 17:04
  • 5
Израиль испытал антидроновый Typhoon с американской пушкой
  • 07.04 15:23
  • 1
В Британии рассказали о проблемах программы Challenger 3
  • 07.04 10:48
  • 4
История самого богатого бомжа инвестора
  • 07.04 10:47
  • 1
Взвод танков и две БМП: опубликованы кадры массового уничтожения техники ВСУ российскими дронами на оптоволокне
  • 07.04 07:26
  • 0
Об истинно-русском патриотизме.
  • 07.04 07:07
  • 1
Northrop Grumman запустит для Пентагона космический дозаправщик
  • 07.04 05:27
  • 1471
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 07.04 03:28
  • 1
О неожиданном влиянии СВОйны на Россию
  • 07.04 01:28
  • 1
Две причины, по которым Россия расширяет производство истребителей Су-35 (Military Watch Magazine, США)