Источник изображения: topwar.ru

Операторы разведывательных БПЛА отдельной гвардейской 200-й бригады обнаружили место массового скопления военной техники боевиков ВСУ на одном из участков ЛБС. Соответствующая информация была оперативно передана расчетам FPV-дронов на оптоволокне, которые эффектно уничтожили боевые машины.

На опубликованных в Сети кадрах объективного контроля видно поражение целого взвода танков, а также двух боевых машин пехоты. Некоторые вражеские единицы в результате поражения и последующей детонации боекомплекта разлетелись на куски.

Стоит отметить, что противник до настоящего момента так и не смог найти эффективного средства противодействия российским FPV-дронам на оптоволокне. Они по-прежнему массово уничтожают технику и личный состав различных подразделений ВСУ.

Судя по всему, именно в надежде предотвратить производство этих средств поражения боевики киевского режима минувшей ночью атаковали единственный в РФ завод по производству оптоволокна в Саранске.

По территории предприятия зафиксировано несколько прилетов. Но, как подчеркивают региональные власти, обошлось без жертв. Утром противник предпринял повторную атаку на саранский завод, однако, дальний беспилотник ВСУ упал на территории предприятия и не взорвался.