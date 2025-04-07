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Военное обозрение

Взвод танков и две БМП: опубликованы кадры массового уничтожения техники ВСУ российскими дронами на оптоволокне

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Источник изображения: topwar.ru

Операторы разведывательных БПЛА отдельной гвардейской 200-й бригады обнаружили место массового скопления военной техники боевиков ВСУ на одном из участков ЛБС. Соответствующая информация была оперативно передана расчетам FPV-дронов на оптоволокне, которые эффектно уничтожили боевые машины.

На опубликованных в Сети кадрах объективного контроля видно поражение целого взвода танков, а также двух боевых машин пехоты. Некоторые вражеские единицы в результате поражения и последующей детонации боекомплекта разлетелись на куски.


Стоит отметить, что противник до настоящего момента так и не смог найти эффективного средства противодействия российским FPV-дронам на оптоволокне. Они по-прежнему массово уничтожают технику и личный состав различных подразделений ВСУ.

Судя по всему, именно в надежде предотвратить производство этих средств поражения боевики киевского режима минувшей ночью атаковали единственный в РФ завод по производству оптоволокна в Саранске.

По территории предприятия зафиксировано несколько прилетов. Но, как подчеркивают региональные власти, обошлось без жертв. Утром противник предпринял повторную атаку на саранский завод, однако, дальний беспилотник ВСУ упал на территории предприятия и не взорвался.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
БПЛА
1 комментарий
№1
07.04.2025 10:47
Цитата, q
единственный в РФ завод по производству оптоволокна в Саранске.

Оптоволокно легко заменить, его и производственных мощностей переизбыток на рынке. Заводы за границей не приобретали, значит и в России мощностей избыточно.
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