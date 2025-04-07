Войти
Интерфакс-АВН

Авианосец ВМС США "Карл Винсон" вошел в Индийский океан по пути на Ближний Восток - СМИ

443
0
0
Авианосец Carl Vinson с боевой группой
Авианосец Carl Vinson с боевой группой.
Источник изображения: topwar.ru

Вашингтон. 5 апреля. ИНТЕРФАКС - Американская авианосная ударная группа во главе с атомным авианосцем USS Carl Vinson, пройдя Малаккский пролив, вошла в Индийский океан по пути на Ближний Восток, сообщила информационная служба Военно-морского института США.

Группа направляется в регион для поддержки действий авианосца USS Harry Truman против йеменских хуситов. Министр обороны США Пит Хегсет распорядился направить на Ближний Восток второй авианосец на фоне решения о нанесении массированных американских авиаударов по объектам йеменских хуситов. USS Carl Vinson прибудет в регион менее чем через две недели.

Палубная авиация авианосца USS Harry Truman, находящегося в настоящее время в Красном море, с 15 марта после приказа президента США Дональда Трампа начала операцию по нанесению широкомасштабных ударов по хуситам. Оба авианосца одновременно будут находиться в регионе как минимум один-два месяца.

На базу на британском острове Диего-Гарсия в Индийском океане Пентагон на прошлой неделе перебросил в общей сложности семь стратегических стелс-бомбардировщиков B-2A Spirit. ВВС США располагают всего 19 такими самолетами. По данным телеканала CNN, ссылающегося на представителей Пентагона, они уже начали наносить удары по целям хуситов в Йемене.

Кроме того, США перебросили на ближневосточные базы авиационную группировку штурмовиков A-10 Thunderbolt II из состава 124-го авиакрыла Национальной Гвардии. По сообщению Центрального командования США, самолеты уже выполняют полеты в регионе.

США также перебросили в Иорданию группу истребителей пятого поколения F-35.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Иордания
Йемен
США
Продукция
A-10 Warthog
B-2 Spirit
F-35
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
Nimitz
Авианосец
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.04 20:59
  • 8368
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 07.04 20:18
  • 6
«Не в пользу российской машины»: 38-й НИИИ БТ МО завершил испытания трофейной американской БМП Bradley M2A2 ODS SA
  • 07.04 19:38
  • 1
Бразилия приобретает британские десантные вертолётные корабли-доки Albion и Bulwark
  • 07.04 19:35
  • 0
О литературоцентричности России, и ее последствиях.
  • 07.04 19:13
  • 1
Россия обеспокоена рядом вопросов глобальной безопасности, их надо решать - Дмитриев
  • 07.04 17:06
  • 2
Генсек НАТО заявил, что РФ должна действовать быстрее в украинском урегулировании
  • 07.04 17:04
  • 5
Израиль испытал антидроновый Typhoon с американской пушкой
  • 07.04 15:23
  • 1
В Британии рассказали о проблемах программы Challenger 3
  • 07.04 10:48
  • 4
История самого богатого бомжа инвестора
  • 07.04 10:47
  • 1
Взвод танков и две БМП: опубликованы кадры массового уничтожения техники ВСУ российскими дронами на оптоволокне
  • 07.04 07:26
  • 0
Об истинно-русском патриотизме.
  • 07.04 07:07
  • 1
Northrop Grumman запустит для Пентагона космический дозаправщик
  • 07.04 05:27
  • 1471
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 07.04 03:28
  • 1
О неожиданном влиянии СВОйны на Россию
  • 07.04 01:28
  • 1
Две причины, по которым Россия расширяет производство истребителей Су-35 (Military Watch Magazine, США)