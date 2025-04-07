Авианосец ВМС США "Карл Винсон" вошел в Индийский океан по пути на Ближний Восток - СМИ

Вашингтон. 5 апреля. ИНТЕРФАКС - Американская авианосная ударная группа во главе с атомным авианосцем USS Carl Vinson, пройдя Малаккский пролив, вошла в Индийский океан по пути на Ближний Восток, сообщила информационная служба Военно-морского института США.

Группа направляется в регион для поддержки действий авианосца USS Harry Truman против йеменских хуситов. Министр обороны США Пит Хегсет распорядился направить на Ближний Восток второй авианосец на фоне решения о нанесении массированных американских авиаударов по объектам йеменских хуситов. USS Carl Vinson прибудет в регион менее чем через две недели.

Палубная авиация авианосца USS Harry Truman, находящегося в настоящее время в Красном море, с 15 марта после приказа президента США Дональда Трампа начала операцию по нанесению широкомасштабных ударов по хуситам. Оба авианосца одновременно будут находиться в регионе как минимум один-два месяца.

На базу на британском острове Диего-Гарсия в Индийском океане Пентагон на прошлой неделе перебросил в общей сложности семь стратегических стелс-бомбардировщиков B-2A Spirit. ВВС США располагают всего 19 такими самолетами. По данным телеканала CNN, ссылающегося на представителей Пентагона, они уже начали наносить удары по целям хуситов в Йемене.

Кроме того, США перебросили на ближневосточные базы авиационную группировку штурмовиков A-10 Thunderbolt II из состава 124-го авиакрыла Национальной Гвардии. По сообщению Центрального командования США, самолеты уже выполняют полеты в регионе.

США также перебросили в Иорданию группу истребителей пятого поколения F-35.