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Интерфакс-АВН

США начали использовать стратегические бомбардировщики B-2A для ударов по йеменским хуситов - СМИ

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Northrop Grumman B-2A Spirit
Northrop Grumman B-2A Spirit. Источник: www.airliners.net.
Источник изображения: www.airliners.net

Вашингтон. 5 апреля. ИНТЕРФАКС - ВВС США начали использовать стратегические стелс-бомбардировщики B-2A Spirit для нанесения ударов по военным объектам йеменских хуситов, сообщил телеканал CNN, ссылаясь на представителей Пентагона.

В операциях задействованы самолеты, размещенные на авиабазе на британском острове Диего-Гарсия в Индийском океане. Пентагон перебросил туда на прошлой неделе семь из имеющихся в ВВС США 19 стратегических бомбардировщиков B-2A.

Издание The War Zone, ссылаясь на американских военных, отмечает, что B-2A используют малозаметные для радаров крылатые ракеты JASSM для нанесения ударов по целям хуситов.

"Беспрецедентное развертывание бомбардировщиков-невидимок происходит на фоне растущих угроз США режиму в Тегеране, а также усиленных ударов по их ставленникам-хуситам в Йемене", - пишет издание.

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Страны
Индия
Иран
Йемен
США
Продукция
B-2 Spirit
JASSM
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