Генсек НАТО считает, что в украинском урегулировании Россия должна "действовать быстрее и делать больше"

Вашингтон. 5 апреля. ИНТЕРФАКС - Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает, что в настоящее время прогресс в урегулировании конфликта на Украине зависит от российской стороны, Москве следует действовать быстрее.

"Мяч явно на стороне русских, - заявил Рютте в интервью телеканалу CBS, которое полностью выйдет в воскресенье. - Они движутся недостаточно быстро, таково мое впечатление".

По словам Рютте, "русские тоже должны танцевать танго, но в данный момент они, похоже, этого не делают", в то время как украинцы "действительно близки к американской позиции".

Генсек заявил, что США и их союзники по НАТО в противодействии России "работают в тандеме", чтобы согласовать детали частичного прекращения огня и добиться прекращения войны на Украине.

Он отметил что это впечатление основано на беседах с "американскими собеседниками".

"Я разговаривал с Марко Рубио, я поддерживаю регулярные контакты с другими членами американской администрации. Я думаю, вы, ребята, действительно пытаетесь шаг за шагом достичь ситуации, при которой эта война может закончиться", - сказал Рютте.