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Интерфакс-АВН

Рютте уверен, что тарифы, объявленные Трампом, не повлияют на прочность НАТО в военном отношении

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Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время пресс-конференции в Брюсселе
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время пресс-конференции в Брюсселе.
Источник изображения: © AP Photo / Virginia Mayo

Вашингтон. 5 апреля. ИНТЕРФАКС - Генсек НАТО считает, что глобальные тарифы президента США Дональда Трампа, которые ударили по многим союзникам, нанесут ущерб военной составляющей альянса.

"Я не говорю, что это не оказывает влияния на отдельных союзников, но это не оказывает влияния на Североатлантический альянс", - сказал Рютте в интервью телеканалу CBS, которое должно полностью выйти в воскресенье.

Он добавил, что "я твердо убежден" в том, что потенциальная торговая война не повлияет на расходы Европы на оборону или обязательства перед НАТО.

По его словам, европейские страны уже увеличили свои расходы.

"Количество поступающих миллиардов просто ошеломляет", - подчеркнул Рютте.

Накануне на пресс-конференции в Брюсселе Рютте заявил, что не считает торговый конфликт, возникший между США и их союзниками по альянсу из-за таможенных пошлин, нарушением второй статьи Североатлантического договора.

"Я не считаю, что это нарушение второй статьи. Мы видели в прошлом многочисленные примеры разногласий, споров из-за тарифов, и это всё-таки не было нарушением второй статьи", - отметил он.

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Трамп Дональд
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NATO
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