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Интерфакс-АВН

В США для переговоров прибыл советник по нацбезопасности администрации Тайваня - СМИ

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Военнослужащие с флагом Тайваня
Военнослужащие с флагом Тайваня.
Источник изображения: © AP Photo / Daniel Ceng

Лондон. 5 апреля. ИНТЕРФАКС - Советник по нацбезопасности тайваньской администрации Джозеф Ву находится в Вашингтоне для переговоров с администрацией президента США Дональда Трампа, сообщила Financial Times со ссылкой на источники.

Переговоры пройдут по существующему так называемому "секретному каналу", отмечает издание.

Китай рассматривает официальные контакты между Вашингтоном и Тайбэем как нарушение его суверенитета и территориальной целостности в нарушение главного принципа установления дипотношений между двумя странами о признании существования одного Китая. За счет таких контактов, считает Пекин, США поддерживают сторонников "независимости Тайваня".

Министр иностранных дел КНР Ван И в рамках прошедшей в марте сессии ВСНП заявил: "Попытки сдерживать Китай за счет разыгрывания тайваньской карты обречены на провал. Воссоединение Родины - неудержимая историческая тенденция".

Ранее на этой неделе китайская армия провела масштабные военные учения с целью отработки подхода кораблей и авиации к Тайваню с разных направлений.

В учениях были задействованы сухопутные войска, военно-морские, военно-воздушные силы, ракетные войска, осуществлялось боевое патрулирование, нацеленное на захват всеобъемлющего превосходства, удары по морским и наземным целям, меры и способы блокирования важнейших районов и морских путей, о чем ранее завил представитель Восточной зоны боевого командования НОАК Ши И.

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